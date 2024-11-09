9 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Арсенал» Тула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алания»

Турнирное положение: Владикавказцы все никак не могут выбраться из опасной зоны. После 17 туров команда занимает 17 место в турнирной таблице.

При этом «Алания» в 17 поединках лучшей лиги мира настреляла всего 11 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 17 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Подопечные Спартака Гогниева вчистую уступили «Торпедо» (0:3).

До того «барсы» были биты еще и «Чайкой» (2:3). А вот поединок с проблемным «Соколом» принес минимальную викторию.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Константин Плиев — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Барсы» проиграли в двух своих последних матчах. Да и вообще, «Алания» нынче проходит сложный этап перестройки.

Матчи с туляками исторически складываются для команды удачно. Из 5 последних очных поединков «Алания» выиграла 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что «барсы» будут всеми силами нестись вперед. «Канониров» команда Гогниева явно не боится, да и отставание от спасительной 15 позиции минимальное.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки постепенно теряют позиции. По итогам 17 туров первенства команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» Тула не столь успешно действует в плане реализации. В 17 матчах команда забила всего 15 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Подопечные Александра Сторожука минимально уступили «Соколу».

При этом до того туляки не сумели переиграть «Шинник» (1:1). Да и поединок с «Чайкой» принес боевой паритет (2:2).

Вообще, в 5 своих последних поединках «Арсенал» Тула четырежды сыграл вничью. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: осенью «канониры» выглядят бледновато. Что-то явно сломалось в механизме Сторожука.

При этом «Арсенал» Тула уже на 5 очков отстает от дуэта лидеров лиги. Вот только туляки не побеждают уже почти 2 месяца.

Оборона команды дает результативные сбои в среднем реже раза за матч. Плюс вернулся в строй защитник Эрвинг Ботака-Иобома.

И уж точно номинальные гости будут действовать максимально активно. «Пушкари» намереваются вернуться на победную тропу!

Статистика для ставок

«Алания» проиграла в двух своих последних матчах

«Арсенал» Тула в среднем пропускает реже гола за матч

«Алания» в среднем забивает меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.

Прогноз: «Канониры» явно сильнее соперника, плюс намерены вернуться на победный путь.

«Барсы» в последних матчах выглядели неуверенно, да и с реализацией у команды имеются серьезные проблемы.

Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33