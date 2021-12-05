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    Химчане поменяются местами с туляками в турнирке?

    «Химки» — «Арсенал» Тула. Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Чемпионат России, 5 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Арсенал» Тула
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    Денис Глушаков
    В воскресенье, 5 декабря, в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги «Химки» на своей арене сразятся с тульским «Арсеналом». Игра начнется в 14:00 по мск. «Химки» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Декабря 2021 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 14:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    Коэффициенты на матч Химки — Арсенал Тула

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Химки»

    В 16 проведенных играх «Химки» разжились всего лишь 14 зачетными пунктами, с которыми находятся в зоне вылета, но от безопасной строки отрыв составляет всего лишь два пункта.

    Подмосковный коллектив пока в данном чемпионате смог добыть только две виктории. И последняя из них была еще в середине октября на своем поле над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0.

    Еще в текущем первенстве «красно-черные» шесть встреч проиграли и восемь раз сыграли вничью. К данной встрече они подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, где дважды уступили и трижды делили очки со своими оппонентами.

    В минувшем туре на прошлых выходных «Химки» расписали домашнюю мировую с «Краснодаром» со счетом 3:3. В этом поединке химчане сперва проигрывали в один мяч, а затем побеждали с разницей в один гол, но удержать победный результат не смогли.

    Календарь и таблица РПЛ

    На родной арене в данном розыгрыше РПЛ подмосковный клуб уступил только однажды, правда, и победил всего раз за восемь встреч. Остальные шесть матчей он свел вничью.

    «Арсенал» Тула

    «Арсеналу» также предстоит вести борьбу за выживание в текущем сезоне. На данный момент он с 16 очками идет на безопасной 12-й строке, но зону вылета опережает всего на два пункта.

    Тульская команда в данном первенстве может похвастаться четырьмя викториями. Еще столько же раз она делила очки со своими оппонентами и восемь встреч завершала ни с чем.

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    • В минувшем туре «пряники» смогли переиграть на своем поле московский «Локомотив» со счетом 3:1. Этим выигрышем они смогли прервать свою 4-матчевую серию без побед, где три раза проиграли.

    У «Арсенала» ужасная гостевая статистика. Еще с учетом прошлого первенства у туляков всего одна победа и одна ничья за 22 проведенных поединка.

    В прошлом чемпионате «Химки» на своем поле обыграли «Арсенал» со счетом 1:0, а в Туле была ничья 0:0.

    Прогноз и ставка на «Химки» — «Арсенал» Тула

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 2.08.

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    На викторию «Арсенала» дают — 3.72, ничья оценена — в 3.60.

    Так как химчане неплохо играют в родных стенах, а туляки просто беспомощны на выезде, то в этой встрече ожидаем, что хозяева будут ближе к виктории. В общем, здесь рискнем поставить на победу «Химок».

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    «Химки» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Химчане поменяются местами с туляками в турнирке?
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