В воскресенье, 5 декабря, в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги «Химки» на своей арене сразятся с тульским «Арсеналом». Игра начнется в 14:00 по мск. «Химки» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

В 16 проведенных играх «Химки» разжились всего лишь 14 зачетными пунктами, с которыми находятся в зоне вылета, но от безопасной строки отрыв составляет всего лишь два пункта.

Подмосковный коллектив пока в данном чемпионате смог добыть только две виктории. И последняя из них была еще в середине октября на своем поле над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0.

Еще в текущем первенстве «красно-черные» шесть встреч проиграли и восемь раз сыграли вничью. К данной встрече они подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, где дважды уступили и трижды делили очки со своими оппонентами.

В минувшем туре на прошлых выходных «Химки» расписали домашнюю мировую с «Краснодаром» со счетом 3:3. В этом поединке химчане сперва проигрывали в один мяч, а затем побеждали с разницей в один гол, но удержать победный результат не смогли.

Календарь и таблица РПЛ

На родной арене в данном розыгрыше РПЛ подмосковный клуб уступил только однажды, правда, и победил всего раз за восемь встреч. Остальные шесть матчей он свел вничью.

«Арсенал» Тула

«Арсеналу» также предстоит вести борьбу за выживание в текущем сезоне. На данный момент он с 16 очками идет на безопасной 12-й строке, но зону вылета опережает всего на два пункта.

Тульская команда в данном первенстве может похвастаться четырьмя викториями. Еще столько же раз она делила очки со своими оппонентами и восемь встреч завершала ни с чем.

В минувшем туре «пряники» смогли переиграть на своем поле московский «Локомотив» со счетом 3:1. Этим выигрышем они смогли прервать свою 4-матчевую серию без побед, где три раза проиграли.

У «Арсенала» ужасная гостевая статистика. Еще с учетом прошлого первенства у туляков всего одна победа и одна ничья за 22 проведенных поединка.

В прошлом чемпионате «Химки» на своем поле обыграли «Арсенал» со счетом 1:0, а в Туле была ничья 0:0.

Прогноз и ставка на «Химки» — «Арсенал» Тула

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 2.08.

На викторию «Арсенала» дают — 3.72, ничья оценена — в 3.60.

Так как химчане неплохо играют в родных стенах, а туляки просто беспомощны на выезде, то в этой встрече ожидаем, что хозяева будут ближе к виктории. В общем, здесь рискнем поставить на победу «Химок».