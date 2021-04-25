На этот раз в наш большой экспресс на выходные попали матчи с участием «Ливерпуля», дортмундской «Боруссии», «Аталанты» и не только.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»

Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур

«Ливерпуль», как и еще пять английских команд, на этой неделе был под невероятным общественным давлением из-за участия в создании Суперлиги. Но в случае с «мерсисайдцами» градус недовольства еще не самый критичный.

В первую очередь, благодаря своевременной реакции Юргена Клоппа, который еще в понедельник заявил, что эта затея ему явно не по душе. Немец сказал об этом еще до официальной позиции клуба.

Тем не менее, в день сенсационной новости о Суперлиге «Ливерпуль» выиграть не смог — всего лишь ничья с «Лидсом» (1:1). В итоге «красные» свалились в таблице АПЛ на седьмое место и существенно усложнили себе задачу — финишировать в топ-4 будет нереально трудно.

По сути, «Ливерпулю» надо выиграть все оставшиеся матчи. Но даже в этом случае не факт, что команда Клоппа окажется в четверке лучших.

В общем, отступать некуда. Либо «Ливерпуль» выигрывает в ближайшем матче и продолжает бороться за путевку в ЛЧ (увы, Суперлига пока закрыта), либо же начинает думать уже о следующем сезоне.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1.78.

«Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд

Футбол. Чемпионат Германии. 31-й тур

У «Боруссии» есть две жизни. В первой она заигрывает с потенциальными покупателями Эрлинга Холанда и раздумывает над предложением поучаствовать в Суперлиге (отказалась в итоге), а во второй на данный момент безуспешно пытается занять в Бундеслиге хотя бы четвертое место. Тот случай, когда медийный шум никак не соответствует результатам на футбольном поле.

Очевидно, что «Боруссия» могла бы спокойно претендовать на титул, но реальность такова, что сейчас Дортмунд всего лишь пятый и уже все больше тех, кто уверен, что там он и останется.

А вот «Вольфсбург», о котором говорят в десятки раз реже, — третий. И, скорее всего, команда Оливера Глазнера, в отличие от «Боруссии», в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

«Боруссию» наверняка очень смущает тот факт, что в этом сезоне «Вольфсбург» проигрывал на своем поле только «Баварии». Так что если и ставить в этом матче, то только на голы.

Ставка: тотал матча больше 2,5 з 1.64.

«Метц» — «Пари Сен-Жермен»

Футбол. Чемпионат Франции. 34-й тур

В принципе, все настолько очевидно, что можно сразу озвучить ставку и переходить к следующему матчу. Но все же скажем, что, несмотря на приближающийся матч с «Манчестер Сити» в полуфинале ЛЧ, у «Пари Сен-Жермен» действительно есть серьезная мотивация и в предстоящей игре с «Метцем».

Как ни странно, но в Лиге 1 команда Маурисио Почеттино сейчас не на первом месте, а на втором. Можно даже добавить «всего лишь» — как правило, в такое время года Париж всегда на самом верху.

Но титул «ПСЖ» явно не собирается отдавать. Недавние матчи показали, что парижане готовы к тому, чтобы выиграть все оставшиеся матчи. И, возможно, не только в чемпионате Франции.

Ставка: тотал «ПСЖ» больше 2,0 за 1.65.

«Лейпциг» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии. 31-й тур

Увы, «Лейпциг» не смог сохранить самую главную интригу — главный трофей немецкого сезона снова отправляется в Мюнхен. Это стало ясно после недавних матчей команды Юлиана Нагельсманна против «Хоффенхайма» и «Кельна».

Первый завершился вничью, а во втором «Лейпциг» и вовсе уступил. Бывает, что тут еще сказать.

Но это все равно не повод расслабляться, несмотря на то, что «Лейпциг» вряд ли окажется за пределами. Теперь надо постараться сохранить статус лучшей команды Германии. Разумеется, лучшей сразу после «Баварии», что тоже весьма почетно.

«Штутгарт», судя по последним матчам, сильно мешать не будет. Гости еще в начале апреля окончательно убедились, что вылет им не грозит, и, как это часто бывает с середняками, просто бросили играть. Того футбола, что был в первой половине сезона, «Штутгарт» уже давно не показывает.

Ставка: победа «Лейпцига» за 1.41.

«Севилья» — «Гранада»

Футбол. Чемпионат Испании. 32-й тур

Пока большая тройка в лице «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» разгребает последствия от неудавшегося запуска Суперлиги, «Севилья» тихонечко набирает очки и готовится к финальной битве за титул. Да, именно так.

В таблице Ла Лиги «Севилья» уже третья. Впереди «Атлетико» и «Реал», позади — «Барселона». У последних еще есть матчи в запасе, но нет никакой гарантии, что они возьмут там максимальное количество очков.

У «Севильи», к слову, еще будет матч с «Реалом». И не исключено, что в нем будет решаться что-то очень важное.

Ну а пока что команда Хулена Лопетеги настраивается на «Гранаду». Если что, «Севилья» в семи предыдущих турах набрала 19 очков. По-настоящему чемпионская скорость.

Ставка: победа «Севильи» за 1.46.

«Аталанта» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии. 33-й тур

В Италии ответный на главный вопрос уже известен — чемпионат выиграет «Интер». Ну а если выбирать лучшую команду из остальных, то здесь явно не может быть двух мнений. «Аталанта» сейчас в полном порядке. Настолько, что на прошлой неделе даже «Ювентус» и Криштиану Роналду не смогли ничего с ней поделать.

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«Аталанта» очень мощно проводит вторую половину итальянского сезона, и очень сомнительно, что «Болонья» способная сейчас хоть как-то помешать команде из Бергамо в борьбе за место в топ-4.

В этом матче все зависит от «Аталанты». При желании хозяева легко выиграют с разницей в два-три мяча.

Ставка: тотал «Аталанты» больше 2,0 за 1.63.

Общий коэффициент — 16.16.