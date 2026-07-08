Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, почему не смог сдержать слез после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года против сборной Египта (3:2).

Лионель Месси globallookpress.com

Напомним, что национальная команда уступала в матче против египетской сборной со счетом 0:2 к 79-й минуте. Аргентинцы забили 3 гола подряд и вышли в 1/4 финала ЧМ-2026, где сыграют против победителя встречи Швейцария — Колумбия.

«Это была радость, облегчение, потому что мы хотели продолжать борьбу. Это из-за всего, что произошло в матче, из-за всей работы, которую нам пришлось проделать. Я был очень зол, потому что промахнулся с пенальти. Нелегко играть, уступая в счёте 0:2», — приводит слова Месси Marca.

Лионель Месси в матче против Египта отметился голом и голевой передачей. После этого поединка форвард установил рекорд по количеству ассистов на чемпионатах мира.