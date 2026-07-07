Сборная Аргентины обыграла команду Египта в матче 1/8 финала ЧМ-2026 — 3:2.
Египтяне вели в два мяча после точных ударов Яссера Ибрахима и Мохамеда Зико на 15-й и 67-й минутах.
На 79-й минуте аргентинцы начали камбэк — Кристиан Ромеро сократил отставание, четыре минуты спустя Лионель Месси сравнял счет, а в компенсированное время гол Энцо Фернандеса в результате контратаки принес «альбиселесте» победу.
Результат матча
АргентинаБуэнос-Айрес3:2ЕгипетКаир
0:1 Яссер Ибрагим 15' 0:2 Mostafa Zaki Abdelraouf 67' 1:2 Кристиан Ромеро 79' 2:2 Лионель Месси 83' 3:2 Энцо Фернандес 90+2'
Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина (Гонсало Монтьель 73'), Кристиан Ромеро (Факундо Медина 90'), Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико (Николас Гонсалес 66'), Леандро Паредес, Родриго Де Пауль (Лаутаро Мартинес 66'), Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Лионель Месси, Хулиан Альварес (Николас Отаменди 90')
Египет: Мостафа Шобейр, Карим Хафез, Рами Рабиа, Яссер Ибрагим, Мохамед Хани, Мохамед Салах, Эмам Ашур (Хамди Фати 45'), Марван Аттия, Моханад Лашин (Зизо 90'), Хессем Хассан (Трезеге Махмуд 73'), Mostafa Zaki Abdelraouf (Омар Мармуш 80')
Жёлтые карточки: Мостафа Шобейр 90+3' (Египет), Хамди Фати 90+4' (Египет), Марван Аттия 90+8' (Египет)
Аргентина в четвертьфинале мундиаля встретится с победителем встречи Швейцария — Колумбия.