Сборная Аргентины обыграла команду Египта в матче 1/8 финала ЧМ-2026 — 3:2.

Лионель Месси globallookpress.com

Египтяне вели в два мяча после точных ударов Яссера Ибрахима и Мохамеда Зико на 15-й и 67-й минутах.

На 79-й минуте аргентинцы начали камбэк — Кристиан Ромеро сократил отставание, четыре минуты спустя Лионель Месси сравнял счет, а в компенсированное время гол Энцо Фернандеса в результате контратаки принес «альбиселесте» победу.

Результат матча Аргентина Буэнос-Айрес 3:2 Египет Каир 0:1 Яссер Ибрагим 15' 0:2 Mostafa Zaki Abdelraouf 67' 1:2 Кристиан Ромеро 79' 2:2 Лионель Месси 83' 3:2 Энцо Фернандес 90+2' Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина ( Гонсало Монтьель 73' ), Кристиан Ромеро ( Факундо Медина 90' ), Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико ( Николас Гонсалес 66' ), Леандро Паредес, Родриго Де Пауль ( Лаутаро Мартинес 66' ), Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Лионель Месси, Хулиан Альварес ( Николас Отаменди 90' ) Египет: Мостафа Шобейр, Карим Хафез, Рами Рабиа, Яссер Ибрагим, Мохамед Хани, Мохамед Салах, Эмам Ашур ( Хамди Фати 45' ), Марван Аттия, Моханад Лашин ( Зизо 90' ), Хессем Хассан ( Трезеге Махмуд 73' ), Mostafa Zaki Abdelraouf ( Омар Мармуш 80' ) Жёлтые карточки: Мостафа Шобейр 90+3' (Египет), Хамди Фати 90+4' (Египет), Марван Аттия 90+8' (Египет)

Статистика матча 7 Удары в створ 2 8 Удары мимо 3 64 Владение мячом 36 6 Угловые удары 1 3 Офсайды 0 13 Фолы 11

Аргентина в четвертьфинале мундиаля встретится с победителем встречи Швейцария — Колумбия.