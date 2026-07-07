Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал голевую передачу в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Египта (3:2).

Лионель Месси globallookpress.com

Напомним, что Месси отдал голевой пас на защитника Кристиана Ромеро на 79-й минуте.

Таким образом, форвард сделал 9-ю голевую передачу на чемпионатах мира, что является рекордом за всю историю турнира.

Сборная Аргентины совершила камбэк в матче против Египта, уступая со счетом 0:2 к 79-й минуте. Лионель Месси также отметился голом на 83-й минуте.

Национальная команда пробилась в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против победителя встречи Швейцария — Колумбия.