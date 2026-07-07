Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе национальной команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Египта (3:2).

Лионель Месси — нападающий сборной Аргентины globallookpress.com

«Прекрасные ощущения после выхода в следующий раунд. Было очень тяжело. Мы снова страдали, но это чемпионат мира, здесь всегда тяжело. Мы испытали огромное облегчение.

Наша команда никогда не сдаётся, всегда борется до конца. То, что сделала сегодня сборная Аргентины, — это безумие», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины в социальной сети.

Напомним, что национальная команда уступала Египту со счетом 0:2 к 79-й минуте встречи, а затем забила трижды и пробились в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против победителя встречи Швейцария — Колумбия.

Лионель Месси в матче против Египта отметился голом и голевой передачей. После этого поединка форвард установил рекорд по количеству ассистов на чемпионатах мира.