Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями после победы национальной команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики (3:2).

Гарри Кейн — нападающий сборной Англии globallookpress.com

«Выход на тот матч был чем‑то особенным — атмосфера, стадион… Думаю, все были невероятно рады просто оказаться там и сыграть в этом знаковом матче. Пройти через все трудности по ходу игры, сражаться так, как мы сражались, выкладываться полностью, когда ребята боролись за каждый сантиметр поля, — это было по‑настоящему невероятно, честно говоря.

Без сомнения, это одна из моих любимых игр в футболке сборной Англии. Огромная заслуга всех ребят — я очень горжусь каждым, всем штабом, всеми, кто причастен. Мы знали, какой нас ждёт экзамен, понимали, насколько будет тяжело, — и всё же мы справились и вышли в следующий раунд. Так что да, невероятный вечер, спасибо всем за поддержку. Знаю, что на стадионе было много наших болельщиков, да и дома многие не спали допоздна. Сейчас связь со всеми стала ещё крепче, и мы чувствуем это как никогда — так что спасибо вам огромное.

Теперь будем восстанавливаться, немного сбавим обороты, пару дней просто отдохнём, а потом, разумеется, начнём готовиться к грандиозному четвертьфиналу. Ещё раз спасибо за поддержку, до скорой встречи!», — сказал Кейн в видео, опубликованном в соцсети.

Сборная Англии пробилась в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против сборной Норвегии 12-го июля в 00:00 мск. Кейн провел за сборную «трех львов» на мундиале 5 матчей, забил 6 голов и сделал голевую передачу.