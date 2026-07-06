Сборная Англии одержала победу над командой Мексики (3:2) в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Мексика — Англия globallookpress.com

Счет в матче был открыт англичанами на 36-й минуте. Райс разогнал атаку и сделал пас на правый фланг, Сака дошёл до лицевой и аккуратно навесил, а Джуд Беллингем набежал и головой вколотил мяч в сетку.

Спустя две минуты Беллингем оформил дубль. Англичане совершили отбор в центре поля и провели быструю атаку, Кейн вбежал в штрафную и прострелил в центр, Джуд опередил защитника и в касание переправил мяч в ворота.

Мексиканцы отквитали один мяч на 42-й минуте. Альварадо со штрафного выполнил подачу во вратарскую, Куанса неудачно скинул в центр, Хулиан Киньонес подстроился и вколотил мяч под перекладину.

На 54-й минуте сборная Англии осталась в меньшинстве. Джарелл Куанса в подкате снёс Гальярдо, попав шипами по ноге мексиканцу и получил прямую красную карточку.

На 58-й минуте в ворота сборной Мексики был назначен пенальти. Пикфорд сделал вынос вперёд, Кейн поборолся и скинул дальше, а Гордон вбежал в штрафную и упал после контакта с Ранхелем — арбитр сразу указал на «точку».

Гарри Кейн с пенальти вколотил мяч в угол ворот — Ранхель угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

А на 68-й минуте пенальти был назначен уже в ворота сборной Англии — Кейн, выбивая мяч в штрафной, попал Гутьерресу по ноге. Рауль Хименес после небольшой паузы отправил мяч с «точки» в нижний угол ворот.

Результат матча Мексика Мехико 2:3 Англия Лондон 0:1 Джуд Беллингем 36' 0:2 Джуд Беллингем 38' 1:2 Хулиан Киньонес 42' 1:3 Гарри Кейн 60' пен. 2:3 Рауль Хименес 69' пен. Мексика: Рауль Ранхель, Хорхе Санчес ( Альваро Фидальго 79' ), Сесар Монтес ( Эдсон Альварес 45' ), Хоан Васкес, Луис Ромо ( Брайан Гутьеррес 61' ), Хесус Гальярдо, Хильберто Мора ( Сантьяго Хименес 61' ), Эрик Лира, Роберто Альварадо, Рауль Хименес, Хулиан Киньонес ( Гильермо Мартинес 81' ) Англия: Джордан Пикфорд, Марк Гехи, Эзри Конса, Джарелл Куанса, Джуд Беллингем, Букайо Сака ( Джон Стоунс 57' ), Эллиот Андерсон ( Дэниел Бёрн 75' ), Деклан Райс, Гарри Кейн ( Морган Роджерс 90' ), Энтони Гордон, Nico O'Reilly ( Джед Спенс 74' ) Жёлтые карточки: Хорхе Санчес 71', Хоан Васкес 90+8' — Деклан Райс 1', Марк Гехи 68', Nico O'Reilly 72', Джордан Хендерсон 90+8' Красная карточка: Джарелл Куанса 54' (Англия)

Статистика матча 5 Удары в створ 5 8 Удары мимо 1 67 Владение мячом 33 12 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 14 Фолы 7

Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, где 12 июля сыграет с командой Норвегии. Мексика завершила выступление на домашнем турнире.