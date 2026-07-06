Сборная Англии одержала победу над командой Мексики (3:2) в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт англичанами на 36-й минуте. Райс разогнал атаку и сделал пас на правый фланг, Сака дошёл до лицевой и аккуратно навесил, а Джуд Беллингем набежал и головой вколотил мяч в сетку.
Спустя две минуты Беллингем оформил дубль. Англичане совершили отбор в центре поля и провели быструю атаку, Кейн вбежал в штрафную и прострелил в центр, Джуд опередил защитника и в касание переправил мяч в ворота.
Мексиканцы отквитали один мяч на 42-й минуте. Альварадо со штрафного выполнил подачу во вратарскую, Куанса неудачно скинул в центр, Хулиан Киньонес подстроился и вколотил мяч под перекладину.
На 54-й минуте сборная Англии осталась в меньшинстве. Джарелл Куанса в подкате снёс Гальярдо, попав шипами по ноге мексиканцу и получил прямую красную карточку.
На 58-й минуте в ворота сборной Мексики был назначен пенальти. Пикфорд сделал вынос вперёд, Кейн поборолся и скинул дальше, а Гордон вбежал в штрафную и упал после контакта с Ранхелем — арбитр сразу указал на «точку».
Гарри Кейн с пенальти вколотил мяч в угол ворот — Ранхель угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.
А на 68-й минуте пенальти был назначен уже в ворота сборной Англии — Кейн, выбивая мяч в штрафной, попал Гутьерресу по ноге. Рауль Хименес после небольшой паузы отправил мяч с «точки» в нижний угол ворот.
Результат матча
Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, где 12 июля сыграет с командой Норвегии. Мексика завершила выступление на домашнем турнире.