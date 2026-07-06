Сборная Англии одержала победу над командой Мексики (3:2) в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Мексика — Англия
Мексика — Англия globallookpress.com

Счет в матче был открыт англичанами на 36-й минуте. Райс разогнал атаку и сделал пас на правый фланг, Сака дошёл до лицевой и аккуратно навесил, а Джуд Беллингем набежал и головой вколотил мяч в сетку.

Спустя две минуты Беллингем оформил дубль. Англичане совершили отбор в центре поля и провели быструю атаку, Кейн вбежал в штрафную и прострелил в центр, Джуд опередил защитника и в касание переправил мяч в ворота.

Мексиканцы отквитали один мяч на 42-й минуте. Альварадо со штрафного выполнил подачу во вратарскую, Куанса неудачно скинул в центр, Хулиан Киньонес подстроился и вколотил мяч под перекладину.

На 54-й минуте сборная Англии осталась в меньшинстве. Джарелл Куанса в подкате снёс Гальярдо, попав шипами по ноге мексиканцу и получил прямую красную карточку.

На 58-й минуте в ворота сборной Мексики был назначен пенальти. Пикфорд сделал вынос вперёд, Кейн поборолся и скинул дальше, а Гордон вбежал в штрафную и упал после контакта с Ранхелем — арбитр сразу указал на «точку».

Гарри Кейн с пенальти вколотил мяч в угол ворот — Ранхель угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

А на 68-й минуте пенальти был назначен уже в ворота сборной Англии — Кейн, выбивая мяч в штрафной, попал Гутьерресу по ноге. Рауль Хименес после небольшой паузы отправил мяч с «точки» в нижний угол ворот.

Результат матча

МексикаМехикоМексика2:3АнглияАнглияЛондон
0:1 Джуд Беллингем 36' 0:2 Джуд Беллингем 38' 1:2 Хулиан Киньонес 42' 1:3 Гарри Кейн 60' пен. 2:3 Рауль Хименес 69' пен.
Мексика:  Рауль Ранхель,  Хорхе Санчес (Альваро Фидальго 79'),  Сесар Монтес (Эдсон Альварес 45'),  Хоан Васкес,  Луис Ромо (Брайан Гутьеррес 61'),  Хесус Гальярдо,  Хильберто Мора (Сантьяго Хименес 61'),  Эрик Лира,  Роберто Альварадо,  Рауль Хименес,  Хулиан Киньонес (Гильермо Мартинес 81')
Англия:  Джордан Пикфорд,  Марк Гехи,  Эзри Конса,  Джарелл Куанса,  Джуд Беллингем,  Букайо Сака (Джон Стоунс 57'),  Эллиот Андерсон (Дэниел Бёрн 75'),  Деклан Райс,  Гарри Кейн (Морган Роджерс 90'),  Энтони Гордон,  Nico O'Reilly (Джед Спенс 74')
Жёлтые карточки:  Хорхе Санчес 71',  Хоан Васкес 90+8'  —  Деклан Райс 1',  Марк Гехи 68',  Nico O'Reilly 72',  Джордан Хендерсон 90+8'
Красная карточка:  Джарелл Куанса 54' (Англия)

Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, где 12 июля сыграет с командой Норвегии. Мексика завершила выступление на домашнем турнире.