7 июля в Атланте состоится матч 1/8 финала плей-офф чемпионата мира, в котором встретятся сборные Аргентины и Египта. Начало встречи в 19:00 мск. Узнать, где и как смотреть игру, можно в этом анонсе.

Аргентина в прошлом раунде плей-офф выдала не совсем убедительную игру. Команда Лионеля Скалони встречалась с сенсацией мундиаля — сборной Кабо-Верде. В итоге африканцы сумели дважды забить чемпиону мира, но благодаря третьему голу Аргентина избежала серии пенальти и прошла в 1/8 финала.

Египтяне встречались с Австралией. У «Фараонов» тоже были проблемы с соперником. Игра дошла до серии пенальти, где сборная Египта выявилась точнее. В любом случае, этот результат не такой резонансный, как итоги встречи между Аргентиной и Кабо-Верде.

Ни одна из команд на этом мундиале еще не проигрывала. Однако кому-то сегодня все же придется уступить. При этом Аргентина уверенный фаворит по мнению экспертов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.35 на Аргентину и 11.0 на Египет, котировки на проход составляют 1.15 и 5.50.

Прогноз на исход предложила редакция LiveSport.Ru. О том, увидим ли мы голы от Месси и Салаха, рассуждали эксперты сайта здесь. Ставки на результативность поединка можно посмотреть тут.

Прогноз ИИ: сборная Аргентины выиграет со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Аргентина — Египет смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Аргентина — Египет в подробном онлайн-репортаже.