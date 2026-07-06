Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев объяснил, почему ему импонирует игра сборной Англии на чемпионате мира 2026-го года под руководством Томаса Тухеля.

Тамерлан Мусаев globallookpress.com

«Сборная Англии под руководством Тухеля стала больше играть в прессинге, у Саутгейта был более спокойный футбол, раньше они играли больше от обороны.

Как зрителю мне больше приятнее смотреть на футбол сборной Англии, который она показывает под руководством Тухеля», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

Напомним, что в 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Англии обыграла Мексику со счетом 3:2. В четвертьфинале турнира национальная команда встретится со сборной Норвегией 12-го июля.