6 июля в Мехико состоится матч 1/8 финала плей-офф чемпионата мира, в котором Мексика будет принимать Англию. Начало встречи в 03:00 мск. В анонсе расскажем, где можно посмотреть футбол и как это сделать.

Мексика сыграет в плей-офф домашнего мундиаля на домашнем стадионе против Англии. Нет никаких сомнений, что на игру «Майя» выйдут с горящими глазами. До этого момента мексиканцы исправно побеждали. Были биты ЮАР, Южная Корея, Чехия и Эквадор.

Англия хорошо начала в первом туре группы, обыграв Хорватию 4:2. Однако затем команда Томаса Тухеля забуксовала, сыграв нулевую с Ганой. Победив Панаму, «Три льва» вышли в плей-офф, где провели блеклую игру против ДР Конго, но несмотря на это, англичане добыли путевку во второй раунд.

Эксперты считают, что для Англии этот матч будет нелегким. Мексика верит в свои силы, а при домашних трибунах подопечные Хавьера Агирре будут заряжены на победу еще сильнее. Сможет ли Англия выйти из такой переделки?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Будут ли голы от Харри Кейна, рассказали эксперты LiveSport.Ru. Редакция сайта предложила две ставки на тотал голов, их можно посмотреть здесь. Еще один прогноз на игру доступен тут.

Коэффициенты букмекеров: 3.10 на победу Мексики, 2.55 на победу Англии, 2.05 и 1.80 на проход команд в четвертьфинал.

Искусственный интеллект предсказал командам нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Мексика — Англия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Мексика — Англия в подробном онлайн-репортаже.