6 июля в матче 1/8 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Мексика и Англия. Начало встречи — 03:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.
Мексика: «Ацтека» жаждет исторического четвертьфинала
Турнирное положение: Сборная Мексики на правах хозяйки турнира демонстрирует потрясающий ход, уверенно добравшись до 1/8 финала. Победитель этой дуэли выйдет в четвертьфинал на сильнейшего в паре Португалия — Испания.
Последние матчи: Подопечные Хавьера Агирре выиграли абсолютно все матчи на текущем турнире, причем исключительно «всухую». На групповом этапе «Эль Три» поочередно переиграли ЮАР (2:0), Южную Корею (1:0) и Чехию (3:0)
А на прошлой стадии 1/16 финала мексиканцы хладнокровно разобрались с Эквадором, зафиксировав уверенную победу со счетом 2:0.
Не сыграют: Все игроки доступны.
Состояние команды: Мексика находится на невероятном эмоциональном подъеме. Защитные редуты работают как швейцарские часы, а в нападении лидерские качества сполна проявляют Хулиан Киньонес и опытнейший Рауль Хименес.
Мексиканцы не заходили в восьмерку сильнейших на мундиалях ровно 40 лет — с домашнего ЧМ-1986. Трибуны стадиона в Мехико будут неистово гнать своих любимцев вперед.
Англия: прагматизм Томаса Тухеля
Турнирное положение: «Три льва» традиционно считаются фаворитами по именам, однако текущая игра команды вызывает массу критики на родине.
Последние матчи: Англичане вышли из группы L с первого места, обыграв Хорватию (4:2), поделив очки с Ганой (0:0) и победив Панаму (2:0).
В первом раунде плей-офф (1/16 финала) банда Томаса Тухеля была в шаге от катастрофы, пропустив первой от ДР Конго, но благодаря дублю Гарри Кейна вырвала тяжелейшую победу со счетом 2:1.
Не сыграют: Под вопросом участие защитника Риса Джеймса.
Состояние команды: Родоначальники футбола показывают блеклую игру, но регулярно выжимают результат за счет высочайшего индивидуального класса исполнителей.
Главная ударная сила англичан — Гарри Кейн, который находится в бомбардирующем тонусе. Тренерский штаб Тухеля серьезно обеспокоен адаптацией игроков к разреженному воздуху Мехико и качеством их сна перед важнейшей битвой.
Статистика для ставок:
- Мексика не проиграла ни одного из 12 матчей в 2026 году, одержав 10 побед при 2 ничьих
- Англия исторически является неудобным соперником для хозяев, выиграв 4 последних официальных очных поединка подряд
- Мексика выиграла все матчи на этом мундиале с общим счетом 8:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Англии дают 2.43 а на Мексику — 3.20, ничью букмекеры оценивают в 3.25.
Прогноз: Несмотря на то, что обе команды по турниру пропускают меньше одного мяча, сыграем на ожидании голов от каждой из сборных.
Ставка: Обе сборные смогут забить в матче за 1.99.
Прогноз: Несмотря на статус, Англия не выглядит как явный фаворит. Учитывая прагматизм Тухеля и огонь в глазах мексиканских футболистов, рискнем и сыграем на ожидании ничейного результата в основное время.
Ставка: Ничья в основное время матча за 3.25.