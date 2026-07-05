Все не так очевидно для Англии

прогноз на матч 1/16 ЧМ‑2026, ставка за 1.99

6 июля в матче 1/8 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Мексика и Англия. Начало встречи — 03:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.

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Мексика: «Ацтека» жаждет исторического четвертьфинала

Турнирное положение: Сборная Мексики на правах хозяйки турнира демонстрирует потрясающий ход, уверенно добравшись до 1/8 финала. Победитель этой дуэли выйдет в четвертьфинал на сильнейшего в паре Португалия — Испания.

Последние матчи: Подопечные Хавьера Агирре выиграли абсолютно все матчи на текущем турнире, причем исключительно «всухую». На групповом этапе «Эль Три» поочередно переиграли ЮАР (2:0), Южную Корею (1:0) и Чехию (3:0)

А на прошлой стадии 1/16 финала мексиканцы хладнокровно разобрались с Эквадором, зафиксировав уверенную победу со счетом 2:0.

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Не сыграют: Все игроки доступны.

Состояние команды: Мексика находится на невероятном эмоциональном подъеме. Защитные редуты работают как швейцарские часы, а в нападении лидерские качества сполна проявляют Хулиан Киньонес и опытнейший Рауль Хименес.

Мексиканцы не заходили в восьмерку сильнейших на мундиалях ровно 40 лет — с домашнего ЧМ-1986. Трибуны стадиона в Мехико будут неистово гнать своих любимцев вперед.

Англия: прагматизм Томаса Тухеля

Турнирное положение: «Три льва» традиционно считаются фаворитами по именам, однако текущая игра команды вызывает массу критики на родине.

Последние матчи: Англичане вышли из группы L с первого места, обыграв Хорватию (4:2), поделив очки с Ганой (0:0) и победив Панаму (2:0).

В первом раунде плей-офф (1/16 финала) банда Томаса Тухеля была в шаге от катастрофы, пропустив первой от ДР Конго, но благодаря дублю Гарри Кейна вырвала тяжелейшую победу со счетом 2:1.

Не сыграют: Под вопросом участие защитника Риса Джеймса.

Состояние команды: Родоначальники футбола показывают блеклую игру, но регулярно выжимают результат за счет высочайшего индивидуального класса исполнителей.

Главная ударная сила англичан — Гарри Кейн, который находится в бомбардирующем тонусе. Тренерский штаб Тухеля серьезно обеспокоен адаптацией игроков к разреженному воздуху Мехико и качеством их сна перед важнейшей битвой.

На что ставят в матче Мексика — Англия Букмекерские коэффициенты на матч Мексика — Англия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Мексика не проиграла ни одного из 12 матчей в 2026 году, одержав 10 побед при 2 ничьих

Англия исторически является неудобным соперником для хозяев, выиграв 4 последних официальных очных поединка подряд

Мексика выиграла все матчи на этом мундиале с общим счетом 8:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Англии дают 2.43 а на Мексику — 3.20, ничью букмекеры оценивают в 3.25.

Прогноз: Несмотря на то, что обе команды по турниру пропускают меньше одного мяча, сыграем на ожидании голов от каждой из сборных.

1.99 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Мексика — Англия принесёт чистый выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: Обе сборные смогут забить в матче за 1.99.

Прогноз: Несмотря на статус, Англия не выглядит как явный фаворит. Учитывая прагматизм Тухеля и огонь в глазах мексиканских футболистов, рискнем и сыграем на ожидании ничейного результата в основное время.

3.25 Ничья в основное время Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч Мексика — Англия принесёт прибыль 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Ничья в основное время матча за 3.25.