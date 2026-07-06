Полузащитник сборной Бразилии Бруно Гимарайнс поделился эмоциями после вылета национальной команды на стадии 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года.

Бруно Гимарайнс — полузащитник сборной Бразилии globallookpress.com

Напомним, что бразильцы уступили сборной Норвегии со счетом 1:2.

«Думаю, я отлично провёл чемпионат мира, поэтому был рад пробить пенальти. Я внимательно изучал действия их вратаря и понял, что это был лучший угол для удара. К сожалению, он поймал мяч. Это всеобщая печаль, все очень расстроены.

В любом случае приношу извинения болельщикам, которые всегда верили в нас, поддерживали нас до конца. Это очень трудный день, сложно даже подобрать слова. Я очень расстроен всем этим и ищу поддержки в семье. Очевидно, нам очень грустно. Это была игра, в которой у нас были все условия для победы», — приводит слова Гимарайнса NUFC Blog.

Сборная Бразилии завершила свое выступление на турнире. Норвежская национальная команда пробилась в четвертьфинал мундиаля, где сыграет против Англии 12-го июля.