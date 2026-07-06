По итогам этого противостояния сборная Норвегии пробилась в 1/4 финала чемпионата мира, где сыграет против победителя встречи Мексика — Англия .

Уже на 90+10-й минуте сборная Бразилии забила гол. Нападающий национальной команды Неймар уверенно реализовал пенальти.

В составе сборной Норвегии дублем отметился нападающий Эрлинг Холанн , отличившись на 79-й и 90-й минутах встречи.

На 14-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота норвежской национальной команды, но Бруно Гимарайнс не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Сборная Норвегии одержала победу над Бразилией (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года.

1.80

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