Сборная Норвегии одержала победу над Бразилией (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года.
На 14-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота норвежской национальной команды, но Бруно Гимарайнс не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
В составе сборной Норвегии дублем отметился нападающий Эрлинг Холанн, отличившись на 79-й и 90-й минутах встречи.
Уже на 90+10-й минуте сборная Бразилии забила гол. Нападающий национальной команды Неймар уверенно реализовал пенальти.
Результат матча
БразилияБразилиа0:2НорвегияОсло
0:1 Эрлинг Холанн 79' 0:2 Эрлинг Холанн 90'
Бразилия: Алисон, Данило, Маркос Маркиньос, Габриэль Магальяйнс, Дуглас Сантос, Бруно Гимарайнс, Каземиро, Райан (Неймар 67'), Габриэл Мартинелли, Матеус Кунья (Эндрик 58'), Винисиус Жуниор
Норвегия: Эрьян Нюланд, Давид Мёллер Вольфе (Лео Эстигор 90'), Торбьёрн Хеггем, Кристоффер Аер, Юлиан Рюэрсон (Фредрик Аурснес 63'), Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор, Антонио Нуса (Оскар Бобб 45'), Эрлинг Холанн, Александр Сёрлот (Андреас Шельдеруп 45')
Жёлтая карточка: Неймар 90+6' (Бразилия)
По итогам этого противостояния сборная Норвегии пробилась в 1/4 финала чемпионата мира, где сыграет против победителя встречи Мексика — Англия.