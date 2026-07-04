4 июля в Майами-Гарденс сборная Аргентины сыграет со сборной Кабо-Верде в рамках 1/16 финала плей-офф чемпионата мира. Начало игры в 01:00 мск. Здесь расскажем, где и как смотреть поединок.

Сборная Аргентины выбила 3 из 3 в групповом этапе. Команда Лионеля Скалони победила Алжир (3:0), Австрию (2:0), а также Иорданию (3:1). Со жребием в плей-офф аргентинцам откровенно повезло. Эксперты в один голос пророчат им легкий путь к 1/8 финала.

Как бы там ни было, команда Кабо-Верде уже не раз доказала, что умеет терпеть и наказывать соперника за высокомерное отношение. Напомним, что новичок ЧМ сыграл вничью с Испанией (0:0) и Уругваем (2:2). Команда на кураже и явно ничего сегодня не будет бояться. Ей просто нечего терять.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru ожидают результативный поединок. Помимо этого они считают, что Аргентине будет сложно добыть именно разгромную победу над соперником.

Букмекеры дают 1.15 на победу Аргентины и 21.0 на победу Кабо-Верде, 1.07 и 9.50 они предлагают на проход команд в следующий раунд.

ИИ предсказал победу Аргентины с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Аргентина — Кабо-Верде смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Аргентина — Кабо-Верде в подробном онлайн-репортаже.