прогноз на исход в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.44

4 июля в рамках 1/16 финала ЧМ-2026 сыграют Аргентина и Кабо-Верде. Начало встречи — в 01:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.44.

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Аргентина

Перед матчем: Аргентинцы заняли первую строчку в группе J, набрав 9 очков при разнице мячей 8:1.

Последние матчи: На групповом этапе ЧМ-2026 «альбиселесте» поочередно обыграла команды Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1).

Перед мундиалем команда Лионеля Скалони провели два «товарняка», в которых были обыграны Гондурас (2:0) и Исландия (3:0).

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сборная Аргентины по праву считается одним из главных фаворитов турнира, да и уровень сопротивления в группе команда не почувствовала.

«Альбиселесте» получили, пожалуй, самого простого оппонента на стадии первого раунда плей-офф, но недооценка их может погубить, как игра против Саудовской Аравии в первом матче триумфального ЧМ-2022.

Кабо-Верде

Перед матчем: Островитяне заняли второе место в группе H, набрав три очка за три встречи при разнице мячей 2:2.

Последние матчи: На групповом этапе ЧМ-2026 кабовердцы все встречи сыграли вничью — две нулевые с Испанией и Саудовской Аравией и одна результативная против Уругвая (2:2).

Перед мундиалем команда хорошо провела контрольные встречи, поочередно обыграв Сербию (3:0) и Бермудские острова (3:0).

Состояние команды: Африканская команда уже сотворила настоящую сенсацию, выйдя в плей-офф турнира.

Вряд ли от Возиньи, Ленини и компании стоит ожидать четвертого матча без поражения, ведь выход в плей-офф на первом мундиале — это уже в своем роде победа.

На что ставят в матче Аргентина — Кабо-Верде Букмекерские коэффициенты на матч Аргентина — Кабо-Верде: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Аргентина выиграла в восьми матчах кряду

Кабо-Верде не проигрывал в шести последних встречах

Команды впервые сыграют друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Аргентины безусловным фаворитом с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.00, а победа сборной Кабо-Верде — в 21.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.65 и 2.21.

Прогноз: Безусловно, Аргентина — фаворит встречи, но вряд ли Кабо-Верде просто так сдастся и сделает все, чтобы «альбиселесте» если и выйдут в плей-офф, то со скрипом.

2.44 Победа Кабо-Верде с форой 1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч Аргентина — Кабо-Верде принесёт чистый выигрыш 1440₽, общая выплата — 2440₽

Ставка: Победа Кабо-Верде с форой 1,5 за 2.44.

Прогноз: Также можно поставить на то, что Аргентина в одном из таймов не забьет.

1.90 Аргентина не забьет в обоих таймах Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Аргентина — Кабо-Верде принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Аргентина не забьет в обоих таймах за 1.90

Прогноз на тоталы

Не пропустите прогноз на тоталы в матче Аргентина — Кабо-Верде за 1.83.