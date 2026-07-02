2 июля на чемпионате мира сыграют сборные Испании и Австрии. Матч 1/16 финала плей-офф стартует в 22:00 мск. Узнать, где и как смотреть игру, можно в этом анонсе.

Сборная Испании в начале турнира подверглась сильной критике за нулевую ничью с Кабо-Верде. После этого подопечные Де Ла Фуэнте заставили критиков замолчать, разгромив Саудовскую Аравию 4:0 и обыграв Уругвай 1:0. По итогу, «Красная фурия» вышла в плей-офф с первой строчки.

Сборная Австрии одержала лишь одну победу в своей группе. Команда победила Иорданию 3:1. Во втором туре австрийцы уступили 0:2 Аргентине, а в туре третьем у них была ничья 3:3 с Алжиром.

Команды сыграют между собой впервые с 2009 года. Тогда Испания выиграла у Австрии 5:1. Последняя победа австрийцев фиксировалась в далеком 1990 году. В плей-офф ЧМ Испания и Австрия сыграют впервые.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На LiveSport.Ru вышел прогноз на тотал поединка. Забьет ли Австрия, можно узнать здесь. Будет ли размен голами, можно почитать тут.

Коэффициенты букмекеров: 1.32 — победа Испании, 11.5 — победа Австрии, 1.13 — выход Испании в 1/8 финала, 6.30 — выход Австрии в 1/8 финала.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу сборной Испании со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Испания — Австрия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Испания — Австрия в подробном онлайн-репортаже.