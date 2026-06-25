25 июня в 01:00 мск состоится матч 3-го тура чемпионата мира, в котором сыграют сборные Марокко и Гаити. Здесь расскажем, где и как смотреть поединок.

В группе С ни одна из команд не оформила выход в плей-офф и борьбу ведут сразу 3 сборных. Марокко на данный момент на 2-й строчке с 4 очками в активе благодаря победе над Шотландией и ничье с Бразилией. Гаитяне проиграли оба предыдущих матча, уступив Шотландии и Бразилии, так что после окончания 3-го тура команда покинет турнир.

Марокканцев устроит только победа, поскольку Шотландия находится на расстоянии одного пункта и только надеется, что чемпион Кубка африканских наций потеряет очки.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Здесь эксперты LiveSport.Ru рассказали, на что стоить ставить в этой игре. Также они дали прогноз на результативность предстоящего поединка.

Котировки букмекеров: 1.23 — победа Марокко, 7.00 — ничья, 14.0 — победа Гаити.

ИИ считает, что сборная Марокко одержит уверенную победу со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Марокко — Гаити смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Марокко — Гаити в подробном онлайн-репортаже.