Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о ничейном результате национальной команды в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Ганы (0:0).

Томас Тухель — главный тренер сборной Англии globallookpress.com

«Это реальность. Впереди долгий путь, и никто ещё не выигрывал чемпионат мира, забивая по четыре гола в каждом матче и бездумно несясь вперёд.

Мы всегда хотим атаковать, и наша обязанность — выкладываться на максимум. Мы пытались снова и снова, но порой бывает тяжело, поэтому нет никакой необходимости поддаваться негативу. Я знаю, что на это непросто смотреть. Возможно, со скамейки я вижу игру иначе как тренер, но для танго нужны двое», — приводит слова Тухеля Mirror.

После этого матча сборная Англии занимает 1-е место в группе L с 4 очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Панамы 28-го июня.