Сборная Англии поделила очки с Ганой (0:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.
За весь матч сборная «трех львов» нанесла 4 удара в створ ворот соперника и подала 9 угловых. Гана один раз атаковала ворота англичан и получила одну желтую карточку.
Результат матча
АнглияЛондон0:0ГанаАккра
Англия: Джордан Пикфорд, Рис Джеймс, Эзри Конса, Марк Гехи, Джед Спенс (Nico O'Reilly 66'), Эллиот Андерсон (Эберечи Эзе 74'), Деклан Райс, Джуд Беллингем (Морган Роджерс 73'), Чуквунонсо Мадуэке (Маркус Рашфорд 83'), Энтони Гордон (Букайо Сака 65'), Гарри Кейн
Гана: Бенджамин Асаре, Гидеон Менса, Джером Опоку, Джонас Аджей Аджети, Марвен Сеная (Коджо Пепра Оппонг 87'), Кваси Сибо, Калеб Йиренки, Томас Парти, Джордан Айю (Принс Квабена Аду 67'), Энтойн Семеньо, Иньяки Уильямс (Абдул Фатаву 66')
Жёлтые карточки: Деклан Райс 41' — Иньяки Уильямс 60'
После этого матча сборная Англии занимает 1-е место в группе L с 4 очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Панамы 28-го июня.
Сборная Ганы занимает 2-ю строчку с тем же количеством баллов. В заключительной встрече группового этапа национальная команда встретится с Хорватией 28-го июня.