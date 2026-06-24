Сборная Англии поделила очки с Ганой (0:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

Фрагмент матча globallookpress.com

За весь матч сборная «трех львов» нанесла 4 удара в створ ворот соперника и подала 9 угловых. Гана один раз атаковала ворота англичан и получила одну желтую карточку.

Результат матча Англия Лондон 0:0 Гана Аккра Англия: Джордан Пикфорд, Рис Джеймс, Эзри Конса, Марк Гехи, Джед Спенс ( Nico O'Reilly 66' ), Эллиот Андерсон ( Эберечи Эзе 74' ), Деклан Райс, Джуд Беллингем ( Морган Роджерс 73' ), Чуквунонсо Мадуэке ( Маркус Рашфорд 83' ), Энтони Гордон ( Букайо Сака 65' ), Гарри Кейн Гана: Бенджамин Асаре, Гидеон Менса, Джером Опоку, Джонас Аджей Аджети, Марвен Сеная ( Коджо Пепра Оппонг 87' ), Кваси Сибо, Калеб Йиренки, Томас Парти, Джордан Айю ( Принс Квабена Аду 67' ), Энтойн Семеньо, Иньяки Уильямс ( Абдул Фатаву 66' ) Жёлтые карточки: Деклан Райс 41' — Иньяки Уильямс 60'

Статистика матча 3 Удары в створ 1 10 Удары мимо 0 79 Владение мячом 21 9 Угловые удары 2 2 Офсайды 2 14 Фолы 24

После этого матча сборная Англии занимает 1-е место в группе L с 4 очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Панамы 28-го июня.

Сборная Ганы занимает 2-ю строчку с тем же количеством баллов. В заключительной встрече группового этапа национальная команда встретится с Хорватией 28-го июня.