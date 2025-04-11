24-й тур РПЛ. Кечинов верит, что «Краснодар» выстоит в Петербурге, Панченко уверен в победе «Динамо» в Нижнем

Эксклюзивное интервью корреспонденту LiveSport.ru Михаилу Пукшанскому дали шестикратный чемпион России Валерий Кечинов и известный бомбардир Кирилл Панченко.

— шестикратный чемпион и обладатель Кубка страны в составе «Спартака». Автор незабываемого лучшего гола «Девятка» программы «Футбольный клуб» в 1994-м. За 266 матчей в карьере забил 101 гол, многие из которых стали настоящему шедеврами. Создал академию «Умного футбола».

Кирилл Панченко — воспитанник московских ДЮСШ ЦСКА и «Локомотива». Выступал за «Мордовию», «Томь», ЦСКА, столичное «Динамо», «Арсенал», «Химки». В составе армейцев выиграл «золото», «серебро» и Суперкубок России. Всего за карьеру забил более ста мячей. Сегодня является помощником главного тренера «Динамо-2». Сын Виктора Панченко, лучшего бомбардира чемпионата России-93 и автора «пентатрика».

— Кубок России у «Локомотива» уже во вторник, у «Динамо» и ЦСКА, притом между собой, в среду. Влияет на подсознание в виду отсутствия осязаемых реалий занять первое место?

Валерий Кечинов: При наличии теоретических шансов, будут играть на два фронта. Никто не допустит даже мысли, что Кубок важнее первенства.

Кирилл Панченко: Почему нет этих реалий? Раз есть математические шансы, и у «Динамо» в том числе, борьба будет продолжаться. Как говорится, пока не потеряно все, не потеряно ничего. Если взять предстоящие на следующей неделе кубковые матчи, то с особым нетерпением жду, понятно, противостояния «Динамо» — ЦСКА. Не только я, но и болельщики обоих клубов, в считанные дни раскупившие все билеты. Хороший футбол при таком аншлаге гарантирован. Надеюсь, команды подарят настоящий спектакль уже в других погодных условиях. Обе мне не чужие. Но симпатии, в силу профессиональной деятельности, сегодня на стороне «Динамо».

— Станислав Черчесов сказал, что 5 команд все еще в гонке за «золото». Каким образом?

В.К.: На мой взгляд, три команды будут бороться за первое место. У остальных слишком уж большое отставание. Ни ЦСКА, ни «Динамо», ни тем более «Локо» уже не смогут претендовать на что-то серьезное.

К.П.: Я такого же мнения, как и Станислав Саламович. Мы видим по последним матчам, что только «Краснодар» стабильно набирает очки. Остальные пока немножко буксуют порой, но это временно. Подберутся.

«Краснодар» — «Зенит» globallookpress.com

— Давайте посчитаем на бумаге очки первой тройки. «Краснодар» сколько наберет в оставшихся семи турах?

В.К.: Не хочу ничего считать. Понятно, помимо «Зенита», с ЦСКА и «Динамо» будут сложнейшие игры. Начнут терять, как и другие претенденты. Вот в пятницу боюсь за «Спартак». Очень непростая игра ждет с Махачкалой, чрезвычайно неудобной для нас командой. Четко играющей в защите и умело проводящей встречные атаки. Поэтому потери возможны в любых матчах. Как мне кажется, все решится в последнем туре, несмотря на нынешний пятиочковый отрыв «Краснодара». Не вижу у них такого запаса прочности, как был в лучшие чемпионские сезоны у «Зенита». Ни в одном матче я не был уверен, что «Краснодар» обязательно победит.

К.П.: Понятно, календарь у краснодарцев несколько проще. Но не думаю, что даже в Оренбурге в предпоследнем туре они легко возьмут три очка. При любых раскладах для соперника. Уральцы цепляются сейчас за все, появился шанс попасть в зону стыковых матчей. Так что ничего очевидного.

«Оренбург» — ЦСКА

Оренбург. 12 апреля. 12:00 мск

— После такой победы над «Динамо» (3:1) и юбилея Игоря Акинфеева армейцы на кураже?

В.К.: Ну, они вообще четыре подряд выиграли. До этого только в Питере ничью сделали. На хорошем ходу.

К.П.: Хороший фон в команде, очевидно. Еще у Игоря и день рождения был, с чем его тоже хочу от всей души поздравить. Играли, как никак вместе да и вообще достойный в высшей степени человек. Легенда ЦСКА, всего российского футбола, что там говорить!

— Игорь Дивеев здорово отобрал и отдал отменный пас, когда Сауль Гуарирапа забил. Лидер армейцев начала сезона возвращается на круги своя?

В.К.: Почувствовал игру, вернулась уверенность. Вообще это хороший защитник для нашего чемпионата. Много травм было, долго лечился. А так сразу в РПЛ трудно выйти на прежний уровень.

К.П.: Игорь — хороший, качественный игрок. В начале сезона его даже в лучшие бомбардиры записали. Но в первую очередь он защитник, и сейчас обретает самого себя. Заслуженно был признан лучшим игроком матча.

— Два решающих мяча динамовцам ЦСКА забил после выхода на замену Гуарирапы, Кристиана Бистровича, Кирилла Глебова и Рифата Жемалетдинова. Всех четверых можно ждать в старте?

В.К.: В ЦСКА все футболисты плюс-минус одного уровня. Вот таких прямо, кто на голову сильнее других, нет. Поэтому состав каждый раз абсолютно непредсказуем. А что ребята вышли и сделали результат, конечно, им в плюс. Но реальную пищу для тренера больше дают последние тренировки.

К.П.: Все возможно. В первую очередь, чтобы понимать состав, надо знать, есть ли у кого микроповреждения. А так, конечно, мимо тренеров «+2» на последних минутах не прошли. Если игроки замены выходят и с ними команда побеждает, всегда есть шанс увидеть их в следующей игре с первых минут.

— Вряд ли поставят Миралема Пьянича на «синтетике», тем более перед Кубком?

В.К.: Наоборот. Хорошее ровное поле как раз под него. Сейчас искусственные покрытия очень приличного качества. И получить на них травму риск куда меньший, чем в Москве, когда как на коньках сейчас с «Динамо» катались. У него же нет таких болячек, при которых противопоказана «синтетика». Будет играть.

К.П.: Тоже сложный вопрос. Мы все понимаем силу Миралема, какого уровня этот игрок. Могут и поберечь, а могут как-то иначе распределить его силы. Думаю, штаб Николича примет оптимальное решение для своей команды.

ЦСКА — «Динамо» globallookpress.com

— Глебова нужно было удалять?

В.К.: Один раз видел момент, там что-то пограничное между желтой и красной. Игра прошла, проехали. Не люблю, когда после драки кулаками машут.

К.П.: Пусть я и лицо заинтересованное, однозначно да. Другого мнения быть не может. Кирилл играл безрассудно. У Н Гамале могло и до перелома дойти. Конечно, красная карточка. Тем более, играли в таких погодных условиях, когда надо действовать крайне аккуратно. В такой подкат идти! На всех скриншотах видно, что нога у него выше голеностопа Муми. Удаляй Глебова, и не знаю, каким бы был итоговый результат.

— ЦСКА выше всех сейчас по игре?

В.К.: Нет. На мой вкус, «Спартак».

К.П.: У всех из топ-5 игра на игру не приходится. Нет такого лидера, именно по качеству. Не сказал бы, что ЦСКА сейчас явно выделяется.

— Владимир Слишкович во всеуслышанье заявил, что оставит «Оренбург» в РПЛ. Пустая бравада?

В.К.: Очень приличная команда. Явно прибавила. Будут драться до последнего. Особенно дома, где играет очень агрессивно, по-хорошему нагло. Да, случаются провалы. Но есть лидеры типа капитана Мансильи, которые могут решить эпизод. Если «Оренбург» выиграет, я даже не удивлюсь.

К.П.: Вовсе нет. Все знают, какое поле в Оренбурге, маленькое, для всех непривычное. Армейцам расслабляться точно не стоит. Хотя до весеннего отрезка трудно было представить, что реально отыграть 8 очков и набрать необходимые для стыковых игр 27-30. Но сейчас команда окрепла, одержала две победы, и кое-что может измениться. Вполне возможно, что на ином психологическом фоне смогут и вылезти.

«Оренбург» globallookpress.com

— 20-9 по ударам (8-4 в створ), 14-5 по угловым. Чем объяснить такую мощь главного аутсайдера в выездном матче, пусть и с «Пари НН» (1:2)?

В.К.: А они никогда не отбиваются. Ведут, проигрывают, им все равно. Поэтому такая статистика даже при том, что гости 2:0 еще в первом тайме вели.

К.П.: Очевидно, сборы пошли на пользу команде. И Слишкович не просто так произнес эти слова. Видно, подготовил и физически, и тактически. Попьют еще крови многим.

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— И все же с ЦСКА этот номер не пройдет?

В.К.: Могут возникнуть проблемы — 1:1.

К.П.: Фавориты все равно армейцы -1:2.

«Пари НН» — «Динамо» (Москва)

Нижний Новгород. 12 апреля. 14:30 мск

— Для Виктора Гончаренко, очевидно, последний шанс удержаться на посту главного тренера?

В.К.: По всей видимости, да.

К.П.: Не могу комментировать ситуацию в других клубах, тем более опираясь только на слухи.

— Сватаемый в Нижний Магомед Адиев сможет что-то изменить в кратчайшие сроки?

В.К.: Сложно ему будет поменять. Все же от футболистов многое исходит. А других уже не возьмешь. Встряхнуть может на тур-другой, не более.

К.П.: Знаю только из новостей. Потом увидел опровержение самого Магомеда Адиева. Если это правда, то смена тренера все равно как-то влияет на коллектив. Не знаю уж, что находят новые наставники, какие слова подбирают, но всегда команда как-то оживает.

— «Пари НН» и так выглядел плохо, но домашнюю игру с «Оренбургом» просто провалил. Какой-то серьезный разлад внутри коллектива?

В.К.: Я бы скорее говорил о том, что в отсутствии результата и игры возникла тотальная неуверенность в себе.

К.П.: Много может быть факторов. Уверен, настраивались на победу в домашнем матче с аутсайдером. Но вот такая неудачная серия затянулась. И «Химкам» проиграли, и «Рубину» до этого... Возможно, есть какое-то недопонимание.

— Сейчас много говорят об ошибках менеджмента в подборе игроков, каких-то личных пристрастиях. Похоже на правду, или так всегда, когда команда валится?

В.К.: Нужно находиться внутри клуба, мы можем только догадываться. Кому-то верить, кому-то нет.

К.П.: Конечно, когда команда не может одержать победу, всегда будут искать иголку в стоге сена. Нужно быть готовым к тому, что начнется охота на ведьм.

— Но как объяснить, что самый дорогой актив нижегородцев Николай Кокшаров не вышел в старте?

В.К.: Значит, не в очень хорошем состоянии сейчас. Тренер не враг себе. Если футболист не в лучшей форме, не важно сколько он стоит и сколько ему платят. Потом что он там забил? Один мяч.

К.П.: Наверное, не был готов играть все 90 минут. Другого объяснения не нахожу. Все-таки брали, как основного центрального нападающего.

— Нижний очень много пропускает со «стандартов». «Динамо», наверняка, уделит этому компоненту особое внимание?

В.К.: Обязательно. В «Динамо» есть защитники, которые хорошо играют на «втором этаже» — Бальбуэна, Кутицкий...

К.П.: Ну, любой бы так поступил, раз есть слабые места. «Динамо» тем более, поскольку мы располагаем группой высоких игроков. Да и вообще в каждой команде сейчас работают тренеры, отвечающие за стандартные положения.

Дмитрий Скопинцев globallookpress.com

— Автогол Дмитрия Скопинцева не повлечет его временную отставку? Как вообще на такие оплошности реагирует Марцел Личка?

В.К.: Не думаю, что такие оплошности всерьез влияют на тренерские решения. Если он ему в принципе нужен, обязательно поставит.

К.П.: Сложный момент для любого защитника — так забить в свои ворота. Но я бы здесь, наверное, вступился за Диму. У него было желание чисто отобрать мяч, поскольку уже в штрафной дело происходило. В эту погоду одно случайное движение чревато пенальти. При таком снеге и скользком поле фол по неосторожности мог случиться за две секунды. Понятно, курьезный мяч. Андрей Лунев не ожидал, конечно, такого от своего защитника. Но, думаю, команда и тренерский штаб поддержат его, у всех бывают недоточеты.

— У Лички летом заканчивается контракт. Не совсем понятно, в каком он нынче психологическом состоянии?

В.К.: Нет стабильности. Нет результата за почти уже два года в «Динамо». А возможности у клуба есть. Отсюда — вопросы от руководителей. Поэтому, конечно, нервничает.

К.П.: Готовит команду к каждому матчу с настроем исключительно на победу. И я бы не сказал, что с ЦСКА неудачный поединок был — здорово играли, имели моменты. Где-то не срослось. Но опять-таки, как только нет результата, всегда начинаются разговоры.

— Будет беречь ключевых игроков ради Кубка?

В.К.: Однозначно нет. Пока есть минимальные шансы в чемпионате, всегда будут играть самые готовые футболисты. Тем более ему самому нужно доказывать свою состоятельность в каждом матче. И третье даже место куда лучше пятого.

К.П.: Как мы уже слышали от нашего руководителя Гафина Дмитрия Александровича, есть задача выиграть этот трофей. Но чемпионат пока никто тоже не отменял.

— Замена Даниила Фомина с ЦСКА при счете 1:1 чем была обусловлена?

В.К.: Наверное, тренер хотел усилить давление. Но получилось то, что мы увидели.

К.П.: Не могу сказать точно, по какой причине. Наверное, Даниил почувствовал какой-то дискомфорт.

— Сергей Карасев — и впрямь имеет что-то против «Динамо»?

В.К.: Не слежу за судьями. Мне вообще все равно, кто, кого и как судит.

К.П.: Когда часто ошибаются не в пользу одной команды, всегда начинается много вопросов и споров. С таким уровнем судейского мастерства он не должен был пропускать это удаление. Все эксперты признали.

Календарь и таблица РПЛ

— На этот раз Карасева на поле не будет. У динамовцев все шансы?

В.К.: 1:2.

К.П.: Буду болеть, понятно, за «Динамо». Поставлю на 0:2.

«Рубин» — «Локомотив»

Казань. 12 апреля. 17:00 мск

— «Рубин» бьется и бьется, хотя ему очки вообще не нужны. Может быть за так называемый Кубок Волги, чтобы один губернатор мог похвастать перед другими?

В.К.: При этом главном тренере «Рубин» всегда будет играть на сто процентов. Зная Рашида Рахимова, могу сказать, что таких максималистов мало. Требует с игроков до конца, на таблицу вообще смотреть запрещает.

К.П.: Может быть, и так. Когда города рядом, всегда возникает дополнительный подтекст. Сейчас его уже как-то по-татарски даже обозвали. Но если серьезно, «Рубин», понятно, крепкий середняк. Дома неуступчивая, физически сильная, тактически обученная команда.

— Теперь казанцы уже окончательно первые в условном споре волжан. Можно сбавить обороты?

В.К.: Ни в коем случае. Премиальные тоже еще никто не отменял.

К.П.: С чего они должны сбросить обороты? Рахимов не тот тренер, который даст слабину команде.

«Рубин» — «Локомотив» globallookpress.com

— Похоже, «Рубин» по весне — самая характерная команда?

В.К.: Наверное, с учетом того, что их положению уже давно ничто не угрожает.

К.П.: Однозначно. Всегда бьются за очки. Знаю ситуацию тамошнюю примерно, поскольку в хороших отношениях с Сашей Зотовым. Давно близко дружим, переписываемся, созваниваемся. Он всегда говорит — всем бой дадим. Да это и невооруженным глазом видно.

— Как думаете, Мирлинд Даку ставит перед собой какие-то бомбардирские цели, или уже мыслями где-то далеко?

В.К.: Все равно же за ним смотрят, оценивают по голам. Потом он сам по себе характерный. Ну, и, конечно, мастер с большой буквы. Будет потерей для нашего чемпионата.

К.П.: Любой нападающий, тем более любящий и умеющий забивать, всегда будет ставить цель стать лучшим бомбардиром.

— Дисквалификация основного защитника Егора Тесленко — большая проблема для «Рубина»?

В.К.: Я не знаю их защитников персонально. Но, думаю, в системе Рашида отряд не заметит потери бойца.

К.П.: Там оборона при всей стабильности достаточно вариативная. Если не Тесленко, значит Грицаенко в этой позиции будет, или Вуячич. Один игрок сильно не изменит структуру.

— «Локомотив» после провала в Самаре (1:5) показал весьма добротную игру против «Зенита» (1:1). Здесь хватит настроя, или опять-таки Кубок будут держать в голове?

В.К.: С настроем там вообще проблем нет. Вот был один провал в этом плане, несчастный случай. Мне очень симпатична эта команда. Просто молодая. Поэтому если и проваливаются, то не из-за отсутствия желания, а от его переизбытка.

К.П.: Та же ситуация, что и у «Динамо» — две задачи. Естественно, обойма позволяет провести какую-то ротацию, чтобы боевыми составами сыграть в обоих матчах.

— Антон Митрюшкин теперь забронировал себе место в воротах?

В.К.: Опять-таки до каких-то судьбоносных ошибок, пока все идет. Вообще сейчас во многих командах вернулись к ротации вратарей, особенно с учетом кубковых матчей.

К.П.: С Антоном тоже мы в хороших отношениях, за него переживаю. Знаю, какой он профессионал и хороший вратарь. Провел отличную игру с «Зенитом», попал в сборную тура. Своего шанса не упустит. Будет играть в обеих встречах — и этой, и кубковой.

— И очень хорош, согласитесь, 20-летний Данила Годяев?

В.К.: Ну, свой парень. А что так резко подпустили, это в стиле «Локо». С Батраковым, да и не только с ним, было то же самое. Лучше так, даже обжигаясь, чем постоянно делать ставку на каких-то легионеров. Тем более, в нынешнее время.

К.П.: Соглашусь полностью. До того, как он вышел на поле в Махачкале в первом весеннем туре, вообще о нем ничего не знал. Проводит яркие дебютные матчи, выглядит очень здорово.

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— Все же «Локомотив» фаворит даже в Казани?

В.К.: Склоняюсь к ничьей.

К.П.: «Локомотиву» будет очень непросто. Да, нужно одерживать победу, но очень сложный матч — 1:1.

«Зенит» — «Краснодар»

Санкт-Петербург. 13 апреля. 17:00 мск

— Вендел «привез» гол в самом начале матча с «Локо» (1:1), потом до глубокой ночи расслаблялся где-то в ресторане. Совсем не до футбола?

В.К.: Немножко растерял мотивацию здесь. Уже надо что-то менять. Он этого и не скрывает, показывает всем своим отношением. Но остается большим мастером, и в «Зените» от него по-прежнему многое зависит. Что потерял мяч в жестком стыке, со всеми бывает. Все равно остается ключевой фигурой. Поэтому не знаю, как сейчас Семак на все это отреагирует.

К.П.: Я бы сказал, что там не только Вендела винить, если уж кого-то винить. Он не ожидал, что Латышонок ему мяч кинет так быстро. Да, всегда нужно быстро сконцентрированным на поле, но Дима Баринов здорово сыграл в подкате. Хороший гол забил «Локомотив» в переходной фазе. А насчет поведения мне трудно судить, не знаю. Но насколько я видел, это было не в ночном клубе, а в домашней обстановке. При этом все равно не красит. И уж совсем не понимаю, зачем это самим снимать и куда-то выкладывать.

— Латиноамериканцы вообще пешком по полю ходили, не так разве?

В.К.: Глаза не горят. Что-то им нужно, какая-то эмоциональное встряска. Но вот у Луиса Энрике с мотивацией все в порядке. Просто каждому свое время.

К.П.: Не сказал бы. Просто «Зенит» играет через много точных передач на чужой половине, поэтому таких скоростей и нет. Планка всегда высокая, а когда команда много времени проводит в позиционной атаке, особенно не разбежишься.

— Зато Максим Глушенков сделал свое дело слаломным проходом. Вернется в старт?

В.К.: Его же брали под решение задач, просто травма парня чуть подкосила. А так железно игрок стартового состава, особенно с учетом вышеназванных причин. Ему-то как раз есть, что доказывать.

К.П.: Думаю, что да. Один из основополагающих игроков в «Зените», Семак на него рассчитывает. Был яркий всплеск на старте сезона, когда много забивал, отдавал. Потом пошли травмы, но сейчас, видно, набирает форму. Легкий футболист, хорошая левая нога. Такой нужен, когда речь идет о матче года.

— Каковы ближайшие перспективы Александра Соболева, забившего первый мяч за «Зенит»?

В.К.: Еще добиваться и добиваться веры тренера. Что он там где-то наконец ковырнул в конце игры с «Локо», никакого значения не имеет.

К.П.: Не думаю, что выйдет в стартовом составе, но свое игровое время наверняка получит.

— «Зенит» не создает моментов с топ-клубами и набрал с ними лишь 10 очков из 24-х возможных. Не хватает раскованности?

В.К.: Да просто пресыщение успехами. Мы тоже выиграли в «Спартаке» шесть чемпионатов, а потом все.

К.П.: Все понимают, как играет «Зенит» и настраиваются на него по-особому.

«Зенит» — «Локомотив» globallookpress.com

— Сергей Семак на нервах из-за беспрецедентного давления руководства в год столетия клуба?

В.К.: Конечно, переживает. Но не могу сказать, что прямо на нервах. Он в себе уверенный человек. И специалист хороший. Однако, всегда тяжело, когда задача стоит выиграть кровь из носу.

К.П.: Мне импонирует Сергей Богданыч, как тренер, как личность. Ни один российский тренер такого не добивался, если не брать Романцева в иначе времена. Да, некий нервоз может быть. Но Богданыч ментально сильный.

— Зачем эти масштабные фотосессии и прочие акции перед решающими матчами?

В.К.: Сейчас много околофутбольных вещей, которых мы не понимаем. Объективно без пиара, медиа сегодня уже никуда. В наше время этого, конечно, не было.

К.П.: Не знаю. Наверняка это было давно запланировано. С другой стороны, может, и неплохо показать, что едины духом и целью.

— Этот «Зенит» уже изжил себя, быть может, как выразился Егор Титов?

В.К.: Да уже все сказали об этом. Нет прежней самоотдачи. Но вряд ли они по большому счету будут менять клубную модель, принципы формирования.

К.П.: Как изжил? Выиграли шесть чемпионатов подряд. Сейчас на втором месте, Если бы были пятые-шестые, мог такой вопрос возникнуть. Все серьезные выводы будем делать после окончания чемпионата.

— «Краснодар» не пропускает в чемпионате четыре матча. Есть шанс и в Питере сыграть «на ноль»?

В.К.: Думаю, нет.

К.П.: Трудно будет. Но, уверен, краснодарцы куда лучше психологически готовы к любым трудностям, чем в прошлом сезоне. Проведена работала над ошибками, команда в хорошем игровом тонусе. Вернулся Сперцян, есть Кордоба, Смолов — в атаке по исполнителям команда сумасшедшая. Да и вообще сбалансирова, хорошо готова физически.

— Кайо с Оласой еще и единственный гол против «Акрона» на двоих сообразили. Защитники во всех смыслах на высоте?

В.К.: Когда мяч не летит в ворота, на помощь и должны приходить те, кто могут сыграть со стандарта на втором этаже.

К.П.: Да, эти ребята тоже соответствуют уровню претензий.

«Зенит» — «Краснодар» globallookpress.com

— Эдуард Сперцян наверняка уже готов отыграть все 90 минут?

В.К.: В стартовом составе будет однозначно. А дальше по счету.

К.П.: Хватит и на 120. В таком матче, когда эмоции бьют через край, играть за счастье.

— Кто будет владеть мячом?

В.К.: «Зенит».

К.П.: Вот это сложный момент, поскольку обе команды играющие. Думаю, 50 на 50. Может, «Зенит» чуть больше из-за своего стадиона.

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— Если «Зенит» не берет три очка, прощай чемпионство?

В.К.: Нет. Как уже сказал, предвижу борьбу до самого конца, как в прошлом сезоне. Но в этом конкретном матче «Краснодар» выстоит — 1:1.

К.П.: Если «Краснодар» выиграет на выезде, большая заявка на успех. А если ничья, то борьба до последнего тура. Ее и предвижу — 1:1.