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    Отличный шанс для Бразилии, встреча Месси с «Летучим голландцем». За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

    Весь чемпионат мира за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 9 декабря 2022 года

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    Мяч мундиаля в КатареОтличный шанс для Бразилии, встреча Месси с «Летучим голландцем». За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня ЧМ-2022 — последний шанс Лионеля Месси сравняться с легендарным Диего Марадоной Судьбоносные четвертьфиналы. Настоящий чемпионат мира только начинается Олег СаленкоИгроки, которые сверкнули на больших турнирах
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    Мяч мундиаля в Катаре
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    Мяч мундиаля в Катаре
    Каждый вечер во время ЧМ-2022 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий предстоящего игрового дня. В пятницу на чемпионате мира в Катаре определятся первые полуфиналисты турнира.

    Перед этим

    До четвертьфинала случилось много чего интересного. Мы увидели 8 поединков, наполненных драмой, нервами, зрелищностью и эмоциями.

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  • Вчера

    • В первый день плей-офф четвертьфиналистами стали сборные Нидерландов и Аргентины. Если голландцам было относительно легко, то для подопечных Скалони матч с Австралией оказался крайне непростым и близким по счету. «Альбиселесте» выиграли 2:1, но был период матча, когда казалось, что «Соуккерз» могут переломить ход поединка.

    Во второй день Франция не заметила Польшу и выиграла 3:1. Как обычно покуражился Мбаппе, а Жиру наконец-то стал рекордсменом сборной по количеству голов.

    Месси в матче с Австралией
    globallookpress.com

    Англия разгромила Сенегал (3:0). Это был, пожалуй, самый предсказуемый поединок.

    Более интересно было в матче Японии и Хорватии. «Самураи» смогли забить первыми, но не дотащили игру до победы. В итоге все кончилось в серии пенальти, героем которой стал голкипер «шашечных» Доминик Ливакович. Он отразил три пенальти.

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    • Также напомним, что Бразилия разгромила сборную Южной Кореи, забив ей 4 мяча. Правда, «Азиатские тигры» напоследок громко стукнули дверью и забили красивый мяч издали. Упрекнуть их не в чем.

    Португалия вышла в четвертьфинал благодаря крупной победе над Швейцарией со счетом 6:1. Такого разгрома вряд ли кто-то ждал. К апсетам отнести нельзя, но в любом случае очень неожиданно, что «Нати» сдали так легко.

    Луис Энрике
    globallookpress.com

    Вишенкой на торте стала встреча Испании и Марокко. Марокканцы дотянули матч до серии пенальти, где вырвали у «Красной фурии» путевку в четвертьфинал. Вследствие неудачного выступления на чемпионате мира у испанцев был уволен главный тренер Луис Энрике.

    Так у нас сформировались следующие пары:

    Четвертьфинал ЧМ-2022 в Катаре
    • Хорватия — Бразилия
    • Нидерланды — Аргентина
    • Марокко — Португалия
    • Англия — Франция

    9 декабря

    В этот день нас ожидают два поединка: Хорватия встретится с Бразилией, Нидерланды — с Аргентиной.

    Хорваты и бразильцы стартуют в 18:00 мск в Аль-Райян на «Городском стадионе». Голландцы и аргентинцы проведут матч на «Лусаил Иконик» (Лусаил). Старт этой встречи назначен на 22:00 мск.

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    Как и до этого, матчи плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре будут транслировать телеканалы медиахолдинга «Матч ТВ».

    Отслеживать расписание матчей турнира можно на сайте LiveSport.Ru. Календарь доступен здесь. Тут будут обновляться данные онлайн по всем оставшимся поединкам мундиаля.

    18:00. Хорватия — Бразилия

    Хорватия испытывала трудности в матче с японцами. Соперник переигрывал их в быстроте движений и атак. По сути подопечные Далича отдали «самураям» первый тайм.

    Игроки сборной Бразилии
    globallookpress.com

    Напомним, что Хорватия заняла второе место в своей группе, уступив вершину Марокко. У «шашечных» только две победы в четырех поединка, но при этом ни одного поражения. В четвертьфинале таких осталось мало — всего две.

    Бразилия обнулила свою победную серию в последнем туре группового этапа, так как проиграла Сенегалу. Тем не менее она снова начала побеждать. Но стоит признать, что Южная Корея — это один из самых простых жребиев, который мог выпасть «Избранным».

    В любом случае «желто-синие» показали, что они в порядке. Вдобавок вернулся Неймар, который играл через боль, но все же на ноги физиотерапевты его поставили. При этом бразильцы недосчитаются Габриэла Жезуса, который получил травму в позапрошлом поединке.

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    • В хорватов мало кто верит. Букмекеры дают очень высокие котировки на их успех. А вот у Бразилии шансов много, судя по цифрам.

    Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз, в котором предложили пару вариантов возможных исходов. Здесь будет онлайн поединка.

    18:00. Хорватия — Бразилия
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
    • Комментатор: Михаил Моссаковский
    • Место встречи: «Городской стадион», Аль-Райян

    22:00. Нидерланды — Аргентина

    Это будет более интересное событие. По традиции самое вкусное организаторы оставили на потом. Многие считают, что голландцы вполне могут пройти Аргентину, если учитывать ее недавние «подвиги».

    Все-таки «Альбиселесте» со скрипом прошли Австралию, а в группе они проиграли Саудовской Аравии. Все это говорит о нестабильности и некоторых проблемах команды Лионеля Скалони.

    Вирджил ван Дейк
    globallookpress.com

    Нидерланды в этом плане выглядят более ровно. Команда вполне быстро расправилась со Штатами. Вообще у «оранжевых» один из лучших результатов на турнире — 3 победы в 4 матчах. Если бы не ничья с Эквадором, то было бы совсем отлично.

    Успех нынешней Аргентины в больше мере зависит от Лионеля Месси, который за 4 матча забил 3 гола и отдал один ассист. Именно его мяч помог аргентинцам обыграть Австралию. Не забей форвард ПСЖ, непонятно, как бы могла сложиться встреча.

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    • Котировки высокие в обе стороны. На LiveSport.Ru сделали несколько смелых прогнозов, с которыми можно ознакомиться здесь. На LiveCup.Run будет вестись онлайн этого поединка.

    22:00. Нидерланды — Аргентина
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
    • Комментатор: Дмитрий Шнякин
    • Место встречи: «Лусаил Иконик», Лусаил

    Отметим, что все прогнозы на предстоящие матчи чемпионата мира в Катаре можно найти по ссылке.

    Чем ближе финал, тем больше становится понятна общая картина. Ранее эксперты LiveSport выбрали основных фаворитов в борьбе за золото. Здесь сделан общий вывод о том, кто же все-таки имеет больше всего шансов.

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