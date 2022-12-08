Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

покинул пост главного тренера сборной, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.

Вместе из сборной также ушли помощники 52-летнего специалиста.

«Руководство федерации передало президенту отчет, в котором говорится, что для команды должен начаться новый проект с целью продолжения развития, достигнутого в последние годы благодаря работе, проделанной Луисом Энрике и его помощниками.

И президент Луис Рубиалес, и спортивный директор Хосе Франсиско Молина проинформировали тренера о принятом решении», — говорится в заявлении.

Сборная Испании проиграла Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Луис Энрике работал в сборной Испании с 2018 года. Ранее он возглавлял «Рому», «Сельту» и «Барселону».