Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
Вместе из сборной также ушли помощники 52-летнего специалиста.
«Руководство федерации передало президенту отчет, в котором говорится, что для команды должен начаться новый проект с целью продолжения развития, достигнутого в последние годы благодаря работе, проделанной Луисом Энрике и его помощниками.
И президент Луис Рубиалес, и спортивный директор Хосе Франсиско Молина проинформировали тренера о принятом решении», — говорится в заявлении.
Сборная Испании проиграла Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
Луис Энрике работал в сборной Испании с 2018 года. Ранее он возглавлял «Рому», «Сельту» и «Барселону».