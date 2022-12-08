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    Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

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    Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    Вместе из сборной также ушли помощники 52-летнего специалиста.

    «Руководство федерации передало президенту отчет, в котором говорится, что для команды должен начаться новый проект с целью продолжения развития, достигнутого в последние годы благодаря работе, проделанной Луисом Энрике и его помощниками.

    И президент Луис Рубиалес, и спортивный директор Хосе Франсиско Молина проинформировали тренера о принятом решении», — говорится в заявлении.

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    Луис Энрике работал в сборной Испании с 2018 года. Ранее он возглавлял «Рому», «Сельту» и «Барселону».

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