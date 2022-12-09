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    Хорватия — Бразилия. Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, чемпионата мира, 9 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Бразилия
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    В городе Аль-Райян на поле стадиона «Едьюкейшн Сити» в рамках 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет против национальной команды Бразилии. Встреча пройдет 9 декабря и начнется в 18:00 по мск. Хорватия — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. 1/4 финала 09 Декабря 2022 года
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    Хорватия

    Команда Хорватии приехала в Катар в качестве вице-чемпиона мира. Напомним, что в финале мундиаля в России «шашечные» проиграли сборной Франции со счетом 2:4.

    В первой же игре на данном мировом форуме Хорватия показала довольно унылый футбол с Марокко, сыграв 0:0, во втором туре она разгромила со счетом 4:1 Канаду, а в заключительной игре группового этапа расписала мировую 0:0 с Бельгией.

    Коэффициенты матча Хорватия — Бразилия

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    С пятью очками подопечные Златко Далича финишировали на втором месте в своем квартете и пробились в следующую стадию, где встречались с Японией, которую смогли обыграть только по пенальти, завершив основное время со счетом 1:1.

    В общем, 2022 год очень удачно складывается для Хорватии, ведь в этом году она уступила только в одной встрече, а также выиграла группу Лиги наций, опередив Данию и Францию, и пробилась в финальную часть турнира.

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    К данной же встрече балканский коллектив подходит с 10-матчевой беспроигрышной серией, в которой четыре раза сыграл вничью и добился шести победных результатов.

    Бразилия

    Сборная Бразилии — самая титулованная команда планеты. На ее счету пять выигрышей на мундиалях. Правда, свой последний трофей «селесао» смогли добыть в 2002 году.

    Четыре года назад на чемпионате мира в России Бразилия заняла первое место в группе. В 1/8 финала южноамериканская сборная справилась с Мексикой 2:0, после чего уступила Бельгии 1:2.

    Групповой раунд текущего мирового форума «желто-зеленые» преодолели легко, финишировав первыми с шестью очками в активе. В стартовых двух играх они спокойно обыграли 2:0 Сербию и 1:0 Швейцарию, а в заключительном туре играли экспериментальным составом и проиграли 0:1 Камеруну.

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    • На первой стадии плей-офф бразильцы без особых усилий справились с командой Южной Кореи, разгромив ее со счетом 4:1, причем ведя уже после первой половины 4:0.

    К слову, до поражения от камерунцев, Бразилия не уступала на протяжении больше года. Всего же за 19 последних встреч она смогла выиграть в 15 из них, и зачастую без пропущенных мячей.

    В истории противостоянии этих сборных насчитывается четыре встречи, три из которых выиграли бразильцы (дважды всухую) и раз была ничья.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа Бразилии — 1.37, победа Хорватии — 9.60, ничья — 5.00.

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    Проход: Бразилии — 1.16; Хорватии — 5.70.

    То, с какой легкостью бразильцы играли в 1/8 финала, и как эффективно проходили оборону корейцев, говорит о том, что шансов у хорватов мало.

    «Шашечные» будут всеми силами стараться сдержать грозного соперника, но вряд ли смогут весь матч выдерживать темп южноамериканцев. В общем, пару пробоин европейцы получат и проиграют еще в основное время — таков общий прогноз на игру.

    Также можно ожидать, что «селесао» снова выиграют крупно, ну по крайней мере хотя бы с разницей в два мяча. Так что еще ставим здесь на викторию бразильцев с форой -2.

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    Хорватия — Бразилия: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 09.12.2022. Прогнозы на футбол. «Пентакампеоны» преодолеют хорватский барьер
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