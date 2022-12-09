Сборная Аргентины сыграет против команды Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 22:00 мск. Нидерланды — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

Сборная Нидерландов начала плей-офф с уверенной победы над командой США. Вопреки ожиданиям, «оранжевые» спокойно разобрались с американцами.

По сути, все стало ясно еще до перерыва. В первом тайме нидерландцы дважды поразили американские ворота.

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Это был пока что лучший матч Нидерландов на текущем турнире. Луи ван Гала много критиковали за отказ от привычной тактической расстановки 4-3-3, но очень похоже на то, что умнейший и невероятно опытный тренер находится на правильном пути.

Нидерланды действительно играют не так зрелищно, как обычно, но в этом и заключается главная задумка ван Гала — на первом месте для него баланс.

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На групповом этапе сборная Нидерландов действительно не впечатляла, несмотря на то, что набрала семь очков в трех матчах. Судя по матчу против США, ван Гал просто не хотел сразу раскрывать все карты.

Аргентина

Сборная Аргентины тем временем с трудом прошла Австралию (2:1). Главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони сразу предупреждал, что легко не будет, но все равно многие были уверены, что его команда спокойно обыграет «соккеруз».

Но получилось совершенно иначе. Аргентина конкретно задрожала после пропущенного гола. В оставшиеся 20 минут у Австралии было несколько убойных моментов, чтобы перевести игру в овертайм.

И это всего лишь скромная Австралия. Пока что Аргентину никак нельзя назвать одним из фаворитов турнира.

Фактор Месси , безусловно, по-прежнему имеет огромное значение, но при этом уже очевидно, что в одиночку он не приведет команду к триумфу.

С другой стороны, можно вспомнить удачные матчи с Мексикой и Польшей на групповом этапе. Но и там, по правде говоря, Аргентина не показала ничего интересного.

Прогноз и ставка

На Нидерланды в этом матче можно поставить за 3.66, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу Аргентины — за 2.19.

Конечно, всегда есть соблазн поставить на команду, за которую играет Месси. Но в данном случае этого лучше не делать.

Умные Нидерланды наверняка найдут грамотный план на игру с Аргентиной. У ван Гала в этом плане редко бывают проблемы.

Скорее всего, обе команды будут играть осторожно, поэтому есть смысл взять ставку на ничью в первом тайме за 1.94.

И вполне вероятно, что основного времени соперникам не хватит.

Можно рассмотреть смелую ставку на то, что победитель определится по итогам серии послематчевых пенальти за 5.10.