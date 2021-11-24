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    Экс-тренер «Тамбова» о задержании Худякова: Нахожусь в легком шоке

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    Экс-тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал задержание бывшего спортивного директора клуба Павла Худякова.

    Сергей Первушин
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    Сергей Первушин

    «Впервые слышу о задержании Павла Худякова. Нахожусь в легком шоке. Для меня это неприятная новость.

    Конечно, слышал, что бывших руководителей обвиняют в хищениях. Когда со всех сторон говорят об этом… Не могу сказать: верю или нет.

    С Павлом Худяковым говорил 10-12 дней назад. Всё было нормально, ничего не предвещало беды», — приводит слова Первушина «Чемпионат».

    Сообщалось, что руководители и должностные лица бывшего футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет.

    По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около миллиарда в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.

    Ранее арбитражный суд признал «Тамбов» банкротом.

    Напомним, осенью 2020 года стало известно, что «Тамбов» остался без источников финансирования. По окончании минувшего сезона клуб лишился профессионального статуса.

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