Бывший спортивный директор «Тамбова» Худяков задержан

Правоохранительные органы в московском регионе задержали одного из владельцев и бывшего спортивного директора ФК «Тамбов» сообщает «Спорт-Экспресс».

В настоящее время указанный фигурант ряда уголовных дел, связанных с хищением денежных средств должностными лицами клуба, доставлен в органы следствия для проведения соответствующих следственных действий.

Отмечается, что руководители и должностные лица бывшего футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет.

По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около миллиарда в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.

Ранее арбитражный суд признал «Тамбов» банкротом.

видео задержания Павла Худякова. pic.twitter.com/DgkcKZISVX — Крис Порзингис (@porzynews) November 24, 2021

Напомним, осенью 2020 года стало известно, что «Тамбов» остался без источников финансирования. По окончании минувшего сезона клуб лишился профессионального статуса.