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    Арбитражный суд признал «Тамбов» банкротом

    Футбол Тамбов РФС Футбол России
    Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом футбольный клуб «Тамбов».

    ФК «Тамбрв» ранее лишился профессионального статуса
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    ФК «Тамбрв» ранее лишился профессионального статуса

    «Арбитражный суд решил признать ассоциацию Футбольный клуб "Тамбов" Тамбовской области несостоятельным банкротом.

    Открыть в отношении ассоциации ФК "Тамбов" конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Утвердить конкурсным управляющим члена саморегулируемой организации Паритет Станислава Никонова», — приводит ТАСС заключение судьи Ирины Деткиной.

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    • В ходе заседания конкурсный управляющий Станислав Никонов уточнил, что сформировал реестр требований кредиторов, согласно которому кредиторы первой очереди отсутствуют, сумма требований кредиторов второй очереди составляет 287 млн рублей, в третью очередь включены требования кредиторов на общую сумму 94,8 млн рублей.

    Напомним, осенью 2020 года стало известно, что «Тамбов» остался без источников финансирования. По окончании минувшего сезона клуб лишился профессионального статуса.

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