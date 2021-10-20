Арбитражный суд признал «Тамбов» банкротом

«Арбитражный суд решил признать ассоциацию Футбольный клуб "Тамбов" Тамбовской области несостоятельным банкротом.
Открыть в отношении ассоциации ФК "Тамбов" конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Утвердить конкурсным управляющим члена саморегулируемой организации Паритет Станислава Никонова», — приводит ТАСС заключение судьи Ирины Деткиной.
В ходе заседания конкурсный управляющий Станислав Никонов уточнил, что сформировал реестр требований кредиторов, согласно которому кредиторы первой очереди отсутствуют,
Напомним, осенью 2020 года стало известно, что «Тамбов» остался без источников финансирования. По окончании минувшего сезона клуб лишился профессионального статуса.