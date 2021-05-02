«Тамбов» в следующем сезоне не будет играть в профессиональных лигах

не будет играть в следующем сезоне ни в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), ни в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

В воскресенье, 2 мая, «Тамбов» со счетом 0:2 проиграл «Ростову» в гостевом матче РПЛ и лишился шансов остаться в высшем дивизионе чемпионата России.

«Мы не подали на лицензирование — команда не будет играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, это уже точно.

Сейчас нужно доиграть два матча, показать как можно более качественный футбол и подвести черту.

Не всё от нас зависит, все всё видят, все всё понимают. Жаль, такая хорошая команда была, и так плачевно заканчивается история "Тамбова".

Я благодарен ребятам за то, что они собираются из последних сил. Понятно, в каких условиях наша команда сейчас живет, — все понимают, что у команды нет будущего, нет никакой мотивации, и все-таки какой-никакой, но футбол они показывают.

Опять проиграли — не набрали ни одного очка, но все равно ребята выходят и бьются, и я хочу им и тренерскому штабу сказать спасибо», — цитирует ТАСС Худякова.

В феврале начальник Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов рассказал СМИ, что в Тамбове будет создан новый клуб, который будет выступать в первенстве ПФЛ.