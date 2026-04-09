Во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене-2000» 10 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев с коэффициентом для ставки за 1.98.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Локомотив» закончил в статусе чемпиона Западной конференции. С 98 очками на счету, ярославцы опередили 2-е «Динамо» Минск на 10 пунктов.

Последние матчи: Периодически сталкиваясь с трудностями, «Локомотив» за счет тактики и опыта сумел справиться со «Спартаком» в первом раунде. Эта серия была завершена волевой победой в пятой игре при своих трибунах (3:2).

Четвертьфинальное противостояние с «Салаватом Юлаевым» команда Боба Хартли начала со скромной домашней победы благодаря голу Максима Шалунова в концовке второго периода (1:0).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: Первая четвертьфинальная встреча прошла под знаком ярославской академичности. Команда Боба Хартли добилась результата за счет грамотной игры в обороне.

В тринадцати предыдущих встречах в домашних стенах «Локомотив» одержал двенадцать побед. В основное время команда Боба Хартли не проигрывала в тринадцати матчах на своей территории.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: «Салават» по итогам регулярки прописался на 5-й строчке Восточной конференции с 78 очками в наличии, на 3 турнирных пункта опередив 6-й «Трактор».

Последние матчи: Первый раунд плей-офф «Салават Юлаев» провел против «Автомобилиста», у которого драматично вырвал победу в шестой игре на домашнем льду (4:3, от).

За столь энергозатратным противостоянием последовал сверхсложный выезд в Ярославль, где на площадке «Локомотива» команда Виктора Козлова пока не сумела себя проявить (0:1).

Не сыграют: Александр Комаров, Евгений Кулик.

Состояние команды: В Ярославле «Салават Юлаев» столкнулся с непреодолимой оборонительной стеной. Несмотря на минимальное преимущество по броскам в створ (27:25), площадку уфимцы покинули без результативных действий.

Для команды Виктора Козлова эта встреча оказалась третьей из семи в рамках Кубка Гагарина, в которой голевая эффективность не преодолевала отметку в одну заброшенную шайбу.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» потерпел 4 поражения в 5 последних гостевых матчах

«Локомотив» не проигрывает в основное время дома на протяжении 13 последних матчей

«Локомотив» отыграл «на ноль» в 2 матчах из 3 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.60, ничья — в 4.69, победа «Салавата Юлаева» — в 5.19.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.60, на тотал меньше 5.5 — за 1.47.

Прогноз: «Салават Юлаев» — команда, у которой есть характер и тактические способности навязать борьбу. В сложнейших гостевых условиях уфимцы дадут бой и постараются выцарапывать результат.

Прогноз: Обе команды делают ставку на низкий оборонительный блок при высокой плотности линии. Отходить от этой модели во второй игре соперников вряд ли что-либо заставит.

