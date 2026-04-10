«Локомотив» продолжает действовать по отработанной схеме: минимум риска, ставка на оборону и реализацию одного момента. Дома команда не проигрывает в основное время 13 матчей подряд — это давит на соперника ещё до стартового вбрасывания. «Салават» приезжает в Ярославль с семью поражениями подряд в очных встречах, выездной голевой засухой (меньше гола за игру) и худшим большинством в плей-офф

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

08' Варлов от левого борта бросил с кистей, но Исаев вновь играет надёжно и фиксирует шайбу.

08' Максим Кузнецов ворвался по центру в чужую зону и бросил в створ, но Исаев ловит шайбу.

07' Каюмов ворвался в чужую зону и плотно бросил, но Коновалов на месте и фиксирует шайбу.

06' Алексеев щёлкнул слева с дальней дистанции и угодил в штангу.

05' Выдержали стартовый натиск уфимцы и выровняли игру.

04' 4:2 по броскам в створ в пользу «Локо».

03' Горшков от левого борта с хода зарядил, но Исаев надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

02' Паник со средней дистанции бросил из-под защитника, но Коновалов снова выручил.

01' Ответили атакой уфимцы и довели дело до броска — Ремпал бросил в створ, но Исаев справился.

01' Сергеев набросил от синей линии, а Иванов и Радулов бились на пятаке, но не смогли добить шайбу в сетку, не без труда забрал её Коновалов.

01' Без раскачки начали ярославцы, обрушив шквал атак на ворота гостей.

01' Первый период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

19:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Основные вратари: Даниил Исаев и Илья Коновалов.

19:10 Главный судья: Дмитрий Беляев (Москва, Россия); Главный судья: Евгений Ромасько (Тверь, Россия); Линейный: Дмитрий Сивов (Москва, Россия); Линейный: Дмитрий Шишло (Москва, Россия).

19:00 Игра пройдёт на «Арене-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия), вместимостью 9 071 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Локомотива»

Локомотив: Алексей Мельничук, Даниил Исаев, Александр Елесин, Алексей Береглазов, Мартин Гернат, Никита Черепанов, Рушан Рафиков, Даниил Мисюль, Андрей Сергеев, Никита Кирьянов, Илья Николаев, Георгий Иванов, Рихард Паник, Артур Каюмов, Артём Кузин, Александр Радулов, Байрон Фрейз, Егор Сурин, Максим Берёзкин, Максим Шалунов, Александр Полунин, Денис Алексеев.

Стартовый состав «Салавата Юлаева»

Салават Юлаев: Ярослав Мозговой, Илья Коновалов, Григорий Панин, Дин Стюарт, Сергей Варлов, Ярослав Цулыгин, Алексей Василевский, Ильдан Газимов, Артём Горшков, Джек Родуолд, Александр Хохлачёв, Шелдон Ремпал, Девин Броссо, Пётр Хохряков, Владислав Ефремов, Артём Пименов, Максим Кузнецов, Егор Сучков, Владимир Бутузов, Артур Фаизов, Евгений Кузнецов, Александр Жаровский.

Локомотив

Ярославцы выиграли регулярный чемпионат на Западе с 98 очками — это на десять баллов больше, чем у второго места. В первом раунде справились со «Спартаком» за пять матчей, решив всё дома (3:2). Четвертьфинал начали с минимальной победы над «Салаватом» (1:0) — единственный гол забил Максим Шалунов. В среднем за игру плей-офф железнодорожники забивают 2,5 и пропускают 1,5. По ожидаемым голам (xG 3,39) они уступили только «Северстали». Дома команда Боба Хартли не проигрывает в основное время уже 13 матчей подряд (12 побед, все четыре домашние игры Кубка Гагарина выиграны). Реализация большинства — 25% (четвёртый показатель турнира), нейтрализация меньшинства — 84,6% (пятый). Даниил Исаев оформил второй «сухарь» в трёх последних матчах, отразив 27 бросков в первой игре серии. Георгий Иванов и Александр Радулов суммарно отличились пять раз.

Салават Юлаев

Уфимцы финишировали пятыми на Востоке с 78 очками — на три больше, чем у «Трактора». Первый раунд против «Автомобилиста» выиграли только в шестом матче дома (4:3 ОТ). В четвертьфинале команда Виктора Козлова наткнулась на оборону чемпиона: перевес по броскам (27:25) не помог, «Салават» во второй раз в плей-офф ушёл с площадки без голов. В среднем за игру уфимцы забивают 2,14 и пропускают 2,29. На выезде показатели хуже: четыре поражения в пяти последних матчах (с учётом регулярки), а в гостевых играх Кубка Гагарина — 0,75 гола за встречу при 2,00 пропущенных. Большинство работает хуже всех среди оставшихся команд — 8,7% реализации, всего две шайбы за пять матчей. В меньшинстве ситуация лучше — 85,7% нейтрализации (четвёртый показатель). Шелдон Ремпал (7 очков в серии с «Автомобилистом») и Максим Кузнецов (лучший снайпер команды, 4+1) в Ярославле не набрали ни одного балла.

Личные встречи

За последние три сезона команды сыграли 12 раз — «Локомотив» выиграл девять, «Салават» — три. Сейчас у ярославцев семь побед подряд в очных матчах. Даже в регулярке, когда уфимцам удалось довести встречу до овертайма, они пропустили на последней секунде (3:4). Первый матч четвертьфинала (1:0) лишь продлил эту серию. В основное время «Салават» не может обыграть «Локомотив» уже семь встреч подряд.

