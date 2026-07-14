Кто выйдет в 1/4 финала отбора ЛЧ?

прогноз на дуэль за выход в четвертьфинал квалификации Лиги чемпионов, ставка за 1.84

15 июля в ответном матче 1/8 финала отбора Лиги чемпионов сыграют «Атерт Биссен» и «Клаксвик». Начало встречи — в 21:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.84.

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«Атерт Биссен»

Турнирное положение: «Атерт Биссен» выступает в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титулу чемпиона Люксембурга в прошлом сезоне.

Команда только по дополнительным показателям опередила своего конкурента — «Дифферданж», а также на пять баллов — занявшего третью позицию в таблице «Мондорф».

Последние матчи: в предыдущем поединке, который был контрольным, клуб в домашних стенах одержал победу над соотечественниками из «Хостерта» (2:1).

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Перед этим в первой игре 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов клуб на чужом поле потерпел поражение со счетом 1:2 как раз от нынешнего соперника.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в семи последних поединках, только один из которых был товарищеским, «Атерт Биссен» выиграл шесть раз при одном поражении.

Такие выступления должны придавать сил хозяевам поля, которые рассчитывают отыграться в ответном матче на своем поле, где они также могут рассчитывать на поддержку своих трибун,

Тиаго Родригес — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша.

«Клаксвик»

Турнирное положение: «Клаксвик» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря завоеванию титула чемпиона Фарерских островов в прошлом году.

Команда в текущем розыгрыше национального первенства занимает вторую позицию по итогам 16-ти туров с отставанием в три очка от лидирующего «Рунавика».

Последние матчи: в предыдущей игре — первой в противостоянии с нынешним соперником — клуб дома переиграл нынешнего соперника со счетом 2:1.

Перед этим в 16-м туре фарерской Премьер-лиги коллектив уже не сумел выиграть, когда теперь в чужих стенах сыграл вничью с «Рунавиком» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Клаксвик» проиграл дважды, если также учесть основное время.

Такие выступления могут вызывать у гостей опасения по поводу высоких шансов выстоять в Люксембурге, но минимальная фора все же позволяет им рассчитывать на успех.

Уссама Али и Палл Клеттскард — авторы двух голов в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Атерт Биссен» выиграл

в семи из 10-ти последних матчей «Клаксвик» выиграл

в восьми из 10-ти последних матчей «Клаксвика» забивали больше двух мячей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атерт Биссен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.66, выигрыш «Клаксвика» — в 2.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.08.

Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей гостей забивали больше двух голов. При этом в их четырех из пяти последних выездных поединков забивали больше трех мячей.

Между тем, первый сценарий был реализован и в девяти из 11-ти последних матчей хозяев поля.

1.84 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч «Атерт Биссен» — «Клаксвик» принесёт чистый выигрыш 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что чемпион Люксембурга выиграет, ведь это удалось ему в шести из семи последних матчей.

2.50 «Атерт Биссен» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Атерт Биссен» — «Клаксвик» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: «Атерт Биссен» победит за 2.50