прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.21

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов румынский клуб «Университатя Крайова» будет принимать МЛ «Витебск» из Беларуси. Игра пройдет в Крайове 15 июля. Начало встречи — в 20:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.

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«Университатя Крайова»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Университатя Крайова» набрала 50 очков и стала чемпионом Румынии.

Последние матчи: «Университатя Крайова» в первой игре Лиги чемпионов одержала крупную победу над клубом «Витебск» (4:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Университатя Крайова» не проигрывает на протяжении 12 матчей, одержав 9 побед и сыграв 3 встречи вничью.

МЛ «Витебск»

Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси МЛ «Витебск» занимает 2-е место с активом в 31 очко. От лидера — минского «Динамо» отставание составляет 2 балла.

Последние матчи: «Витебск» потерпел крупное поражение в матче против «Университати Крайовы» (1:4).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась беспроигрышная серия «Витебска», которая состояла из четырёх матчей. Ранее беларусы выиграли 3 встречи и 1 игру сыграли вничью.

Статистика для ставок

МЛ «Витебск» — чемпион Беларуси

«Университатя Крайова» — чемпион Румынии

«Университатя Крайова» переиграла МЛ «Витебск» (4:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Университатя Крайова» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.25. Ничья оценивается в 5.20. На победу МЛ «Витебск» — 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.30.

Прогноз: «Университатя Крайова» одержала крупную победу в первой игре и наверняка добьётся успеха в ответной игре.

2.21 Фора «Университатя Крайова» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч «Университатя Крайова» — МЛ «Витебск» принесёт чистый выигрыш 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Фора «Университатя Крайова» (-2) с коэффициентом 2.21.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.17 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Университатя Крайова» — МЛ «Витебск» принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.17.