В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов румынский клуб «Университатя Крайова» будет принимать МЛ «Витебск» из Беларуси. Игра пройдет в Крайове 15 июля. Начало встречи — в 20:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.
«Университатя Крайова»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Университатя Крайова» набрала 50 очков и стала чемпионом Румынии.
Последние матчи: «Университатя Крайова» в первой игре Лиги чемпионов одержала крупную победу над клубом «Витебск» (4:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Университатя Крайова» не проигрывает на протяжении 12 матчей, одержав 9 побед и сыграв 3 встречи вничью.
МЛ «Витебск»
Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси МЛ «Витебск» занимает 2-е место с активом в 31 очко. От лидера — минского «Динамо» отставание составляет 2 балла.
Последние матчи: «Витебск» потерпел крупное поражение в матче против «Университати Крайовы» (1:4).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась беспроигрышная серия «Витебска», которая состояла из четырёх матчей. Ранее беларусы выиграли 3 встречи и 1 игру сыграли вничью.
Статистика для ставок
- МЛ «Витебск» — чемпион Беларуси
- «Университатя Крайова» — чемпион Румынии
- «Университатя Крайова» переиграла МЛ «Витебск» (4:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Университатя Крайова» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.25. Ничья оценивается в 5.20. На победу МЛ «Витебск» — 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.30.
Прогноз: «Университатя Крайова» одержала крупную победу в первой игре и наверняка добьётся успеха в ответной игре.
Ставка: Фора «Университатя Крайова» (-2) с коэффициентом 2.21.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.17.