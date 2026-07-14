14 июля в перенесенном матче 2-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Барс» Каракол. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.94.

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«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» на данный момент пребывает на 2-м месте турнирной таблицы. Команда на два очка отстает от «Алги», имея матч в запасе.

При этом «Мурас Юнайтед» уступил всего один раз в 14 матчах. Забила же команда 32 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Мурас Юнайтед» разгромил «Бишкек Сити» (5:1).

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До того команда потеряла очки в матче с «Азияголом» (1:1). Зато поединок с «Азией» Талас принес в копилку три зачетных балла (4:0).

В пяти своих последних матчах «Мурас Юнайтед» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды сумели отличиться 17 забитыми мячами при семи пропущенных.

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Состояние команды: «Мурас Юнайтед» все силы бросил на как можно скорейшее попадание на трон. К тому же в своих последних матчах команда выглядела весьма солидно.

При этом «Мурас Юнайтед» традиционно сложно противостоит «барсам». В двух очных поединках команда по разу победила и уступила. Да и сейчас есть шанс и в лидеры запрыгнуть, и еще одного конкурента обидеть.

«Барс» Каракол

Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионство. «Барс» Каракол находится на 3-м месте турнирной таблицы.

При этом «Барс» Каракол лишь на 3 очка отстает от заветной первой позиции. А вот забила команда 41 мяч в 14 матчах. Это лучший показатель в лиге.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Барс» Каракол в перестрелке одолел «Азиягол» (7:3).

До того команда уверенно переиграла «Илбирс» (4:1). При этом чуть ранее она разделалась с «Азией» Талас (3:2).

Зато «Барс» Каракол побеждает три матча кряду. В них команда наколотила 14 мячей. Да и вообще, «барсы» ныне смотрятся едва ли не мощнее всех в чемпионате.

Состояние команды: «Барс» Каракол в последних матчах заметно прибавил в плане реализации. На этой волне можно и нужно догонять конкурентов.

Вне родных стен «Барс» Каракол выступает вполне продуктивно. В десяти выездных поединках команда разжилась 20 очками, что является вторым результатом в лиге.

И уж точно «барсы» едут в гости за тремя очками. Форвард Темур Чогадзе отличился 7 забитыми мячами, да и вообще, последние успехи говорят о серьезных притязаниях команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Мурас Юнайтед» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценивается в 3.41, тогда как победа соперника — в 2.94.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.81 и 1.96.

Прогноз: «Барс» Каракол довольно успешно выступает на полях соперников, к тому же шикарно выглядел в последних матчах.

2.94 Победа «Барса» Каракол Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.94 на матч «Мурас Юнайтед» — «Барс» Каракол принесёт прибыль 1940₽, общая выплата — 2940₽

Ставка: Победа «Барса» Каракол за 2.94.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более трех раз.

2.88 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.88 на матч «Мурас Юнайтед» — «Барс» Каракол позволит вывести на карту выигрыш 1880₽, общая выплата — 2880₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.88.

Пять причин, почему ставка зайдет