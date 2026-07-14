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прогноз на битву за четвертьфинал отбора Лиги чемпионов, ставка за 1.90

14 июля в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов сыграют «КуПС» и «Балкани». Начало встречи — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«КуПС»

Турнирное положение: «КуПС» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря завоеванию чемпионского титула в Финляндии в 2025 году.

Команда на шесть очков опередил своего ближайшего преследователя — «Интер» Турку, а также на семь баллов занявшего третье место — «Ильвес».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который как раз был первым в 1/8 финала отбора Лиги чемпионов, клуб на чужом поле обыграл нынешнего соперника — 2:0.

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Перед этим в 13-м туре текущего сезона чемпионата Финляндии коллектив также оказался на высоте, на чужом поле одержав разгромную победу над ХИКом (4:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «КуПС» ни разу не проиграл, а в четырех последних матчах выиграл.

Трудно понять, как с такой формой хозяева поля могут расстратить свою фору и при этом перед родными трибунами, да еще и против соперника ниже их классом.

Браима Магасса и Боб Арма — авторы двух голов команды в квалификации Лиги чемпионов.

«Вардар»

Турнирное положение: «Вардар» получил возможность сыграть в отборе Лиги чемпионов, поскольку стал чемпионом в прошлой кампании.

Команда на девять очков опередила своего ближайшего преследователя — «Шкендию», а также на 21 балл третью в таблице «Стругу».

Последние матчи: в предыдущей игре — первой в противостоянии с нынешним соперником — клуб потерпел поражение как раз от «КуПСа» (0:2).

Ранее коллектив уже смог оказаться на высоте, когда в товарищеской встрече одержал победу над «Виртусом» (3:2) из Сан-Марино.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, восемь из которых были официальными, «Вардар» выиграл восемь раз при одном поражении и одной ничьей.

Это вроде бы позволяет гостям рассчитывать на победу, однако преимущество соперника в классе, вкупе с фактором чужого поля, скорее всего, помешают им пробиться в следующий раунд.

Команда пока что не забивала в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «КуПС» забивали меньше трех голов

в восьми из 11-ти последних матчей «Вардара» хотя бы одна команда не забивала

в девяти из 10-ти последних матчей «Вардар» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «КуПС» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.64. Ничья — в 4.00, выигрыш «Вардара» — в 6.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.37.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали три или меньше мячей. При этом в их трех из четырех последних поединков забивали меньше трех голов.

Тем временем, в 16-ти из 18-ти последних матчей хозяев поля забивали три или меньше мячей.

1.90 Тотал меньше 3,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «КуПС» — «Балкани» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал меньше 3,0 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в восьми из 11-ти последних матчей «Вардара».

2.28 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «КуПС» — «Балкани» позволит вывести на карту выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.28