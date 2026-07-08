В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Вележ» из Боснии и Герцеговины будет принимать молдавский «Милсами». Игра пройдет в Мостаре 9 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Вележ»
Турнирная таблица: «Вележ» занял 4-е место в чемпионате Боснии и Герцеговины, набрав 51 очко.
Последние матчи: В заключительном туре боснийского первенства «Вележ» проиграл «Зриньски» со счётом 0:3.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах участник Лиги конференций одержал одну победу, сыграл в двух матчах вничью и потерпел два поражения.
«Милсами»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Милсами» занял 4-е место, набрав 19 очков в финальной части чемпионата Молдавии.
Последние матчи: В Суперлиге Молдавии стартовал новый сезон. Клуб из Оргеева сыграл вничью с «Зимбру» (0:0) и потерпел крупное поражение от «Петрокуба» (0:5).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах «Милсами» одержал одну победу, две игры сыграл вничью и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Вележ» занял 4-е место в чемпионате Боснии и Герцеговины
- «Милсами» занял 4-е место в чемпионате Молдавии
- «Вележ» и «Милсами» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Вележа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.83. Ничья оценивается в 3.25. На победу «Милсами» — 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.30 и 1.55.
Прогноз: «Милсами» испытывает большие проблемы с реализацией моментов, команда в последних двух официальных матчах потерпела поражение и сыграла вничью. Клубу из Оргеева будет тяжело в гостевой игре против «Вележа».
Ставка: Победа «Вележа» с коэффициентом 1.83.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.30.