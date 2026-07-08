прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.83

В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Вележ» из Боснии и Герцеговины будет принимать молдавский «Милсами». Игра пройдет в Мостаре 9 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Вележ»

Турнирная таблица: «Вележ» занял 4-е место в чемпионате Боснии и Герцеговины, набрав 51 очко.

Последние матчи: В заключительном туре боснийского первенства «Вележ» проиграл «Зриньски» со счётом 0:3.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних матчах участник Лиги конференций одержал одну победу, сыграл в двух матчах вничью и потерпел два поражения.

«Милсами»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Милсами» занял 4-е место, набрав 19 очков в финальной части чемпионата Молдавии.

Последние матчи: В Суперлиге Молдавии стартовал новый сезон. Клуб из Оргеева сыграл вничью с «Зимбру» (0:0) и потерпел крупное поражение от «Петрокуба» (0:5).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах «Милсами» одержал одну победу, две игры сыграл вничью и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

«Вележ» занял 4-е место в чемпионате Боснии и Герцеговины

«Милсами» занял 4-е место в чемпионате Молдавии

«Вележ» и «Милсами» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Вележа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.83. Ничья оценивается в 3.25. На победу «Милсами» — 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.30 и 1.55.

Прогноз: «Милсами» испытывает большие проблемы с реализацией моментов, команда в последних двух официальных матчах потерпела поражение и сыграла вничью. Клубу из Оргеева будет тяжело в гостевой игре против «Вележа».

1.83 Победа «Вележа» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Вележ» — «Милсами» принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Победа «Вележа» с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.30 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Вележ» — «Милсами» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.30.