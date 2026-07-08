В первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы «Карабах» из Азербайджана будет принимать исландский клуб «Вестри». Игра пройдет в Баку 9 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Карабах»
Турнирная таблица: «Карабах» — серебряный призёр чемпионата Азербайджана. В минувшем сезоне «скакуны» набрали всего 69 очков, отстав от лидера «Сабаха» на 9 очков.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы азербайджанский клуб провел товарищеские матчи против «Ференцвароша» (0:1) и ФК «Харьков» (2:6).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Азербайджана одержал три победы и потерпел два поражения.
«Вестри»
Турнирная таблица: «Вестри» завоевал путёвку в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Исландии. Финале турнира команда одержала победу над «Валюром» (1:0).
Последние матчи: В чемпионате Исландии «Вестри» занимает 4-е место, набрав 21 очко. В 12 туре внутреннего первенства участник Лиги Европы разошёлся миром с клубом «Гриндавик» (0:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Вестри» не проигрывает на протяжении четырёх матчей подряд, обыграв в исландском первенстве «Эгир» (3:2), «Афтурельдинг» (2:0) и сыграв вничью не только с «Гриндавиком», но и с командой «Троттюр» (1:1).
Статистика для ставок
- «Карабах» — серебряный призёр чемпионата Азербайджана
- «Вестри» — обладатель Кубка Исландии
- «Карабах» и «Вестри» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Карабаха» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.02. Ничья оценивается в 11.00. На победу «Вестри» — 61.00.
ТБ 4.5 и ТМ 4.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.68.
Прогноз: «Карабаху» повезло со жребием, в соперники попался клуб, у которого нет опыта выступления в еврокубках. Клуб из Азербайджана по классу выше, ожидаем, что «скакуны» не оставят шансов исландскому визави.
Ставка: Фора «Карабаха» (-3.5) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 4.5 с коэффициентом 2.05.