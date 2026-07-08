прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.80

В первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы «Карабах» из Азербайджана будет принимать исландский клуб «Вестри». Игра пройдет в Баку 9 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Карабах»

Турнирная таблица: «Карабах» — серебряный призёр чемпионата Азербайджана. В минувшем сезоне «скакуны» набрали всего 69 очков, отстав от лидера «Сабаха» на 9 очков.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы азербайджанский клуб провел товарищеские матчи против «Ференцвароша» (0:1) и ФК «Харьков» (2:6).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Азербайджана одержал три победы и потерпел два поражения.

«Вестри»

Турнирная таблица: «Вестри» завоевал путёвку в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Исландии. Финале турнира команда одержала победу над «Валюром» (1:0).

Последние матчи: В чемпионате Исландии «Вестри» занимает 4-е место, набрав 21 очко. В 12 туре внутреннего первенства участник Лиги Европы разошёлся миром с клубом «Гриндавик» (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Вестри» не проигрывает на протяжении четырёх матчей подряд, обыграв в исландском первенстве «Эгир» (3:2), «Афтурельдинг» (2:0) и сыграв вничью не только с «Гриндавиком», но и с командой «Троттюр» (1:1).

Статистика для ставок

«Карабах» — серебряный призёр чемпионата Азербайджана

«Вестри» — обладатель Кубка Исландии

«Карабах» и «Вестри» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Карабаха» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.02. Ничья оценивается в 11.00. На победу «Вестри» — 61.00.

ТБ 4.5 и ТМ 4.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.68.

Прогноз: «Карабаху» повезло со жребием, в соперники попался клуб, у которого нет опыта выступления в еврокубках. Клуб из Азербайджана по классу выше, ожидаем, что «скакуны» не оставят шансов исландскому визави.

1.80 Фора «Карабаха» (-3.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Карабах» — «Вестри» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора «Карабаха» (-3.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.05 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Карабах» — «Вестри» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 4.5 с коэффициентом 2.05.