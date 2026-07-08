Ждать ли малорезультативного футбола в Таллинне?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.85

В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Калью» из Эстонии будет принимать «Линфилд» из Северной Ирландии. Игра пройдет в Таллинне 9 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Калью»

Турнирная таблица: Минувший сезон в чемпионате Эстонии «Калью» завершил на третьем месте, набрав 74 очка.

Сейчас проходит новый сезон на внутренней арене, после 19 туров участник Лиги конференций занимает 3-е место с 34 пунктами.

Последние матчи: В рамках 18 тура эстонского первенства «Калью» одержал победу над клубом «Нымме Юнайтед» (3:1).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах Высшей лиги Эстонии «Калью» одержал одну победу, сыграл три игры вничью и в одном поединке потерпел поражение.

«Линфилд»

Турнирная таблица: «Линфилд» завоевал путёвку в квалификацию Лиги конференций, одержав победу в матче против клуба «Данганнон Свифтс» (3:1).

Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Северной Ирландии стартует в начале августа. В первом туре «Линфилд» примет команду «Баллимена Юнайтед». Встреча запланирована на 8 августа.

Перед стартом в Лиге конференций «Линфилд» в товарищеской игре уступил шотландскому «Килмарноку» (2:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Линфилд» редко добивается положительных результатов. В последних играх североирландцы одержали одну победу и потерпели четыре поражения.

Статистика для ставок

«Калью» забивает один мяч за игру

«Линфилд» одержал одну победу в пяти матчах

«Калью» и «Линфилд» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Калью» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.95. Ничья оценивается в 3.50. На победу «Линфилда» — 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.70.

Прогноз: Обе команды в среднем за матч забивают по голу. От этого сделать вывод, что клубы из Эстонии и Северной Ирландии сыграют по низам в первой игре первого раунда Лиги конференций.

1.85 ТМ (2) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Калью» — «Линфилд» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ТМ (2) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: У «Линфилда» в последних матчах проблемы с реализацией моментов. Именно проблемы с реализацией во многом стали причиной последних неудач команды. Можно рискнуть в пользу победы эстонского клуба. Не исключаем, что «Калью» нанесёт очередное поражение североирландцам.

1.95 Победа «Калью» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Калью» — «Линфилд» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Победа «Калью» с коэффициентом 1.95.