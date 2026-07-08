В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Хегельманн» из Литвы будет принимать «Пайде» из Эстонии. Игра пройдет в Раудондварисе 9 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Хегельманн»
Турнирная таблица: В литовском первенстве «Хегельманн» финишировал на втором месте, после 36 сыгранных матчей участник Лиги конференций набрал 67 очков.
Последние матчи: В сезоне 2026 «Хегельманн» занимает 7-е место, аккумулировав 19 очков. В 21 туре внутреннего первенства литовцы сыграли вничью с «Паневежисом» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Футболисты «Хегельманна» не могут выиграть на протяжении пяти матчей, сыграв три матча вничью и в двух играх потерпев поражения.
«Пайде»
Турнирная таблица: «Пайде» в минувшем сезоне занял 4-е место, набрав 70 очков. В нынешнем розыгрыше эстонского чемпионата команда также расположилась на четвёртой строчке, у команды — 32 балла.
Последние матчи: В 18 туре Высшей лиги чемпионата Эстонии «Пайде» одержал уверенную победу над командой «Пярну Вапрус» (3:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних шести матчах «Пайде» одержал три победы и сыграл три встречи вничью.
Статистика для ставок
- «Хегельманн» — серебряный призер чемпионата Литвы
- «Пайде» занял 4-е место в чемпионате Эстонии
- «Хегельманн» и «Пайде» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Хегельманна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Пайде» — 2.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.90.
Прогноз: «Пайде» выдает неплохую беспроигрышную серию из шести матчей. «Хегельманн» в свою очередь, не может одержать победу в пятой игре подряд. Можно рискнуть в пользу того, что эстонцы, как минимум не проиграют встречу.
Ставка: Фора «Пайде» (0) с коэффициентом 2.10.
Прогноз: «Пайде» будет осторожничать в первой игре с литовцами, к тому же «Хегельманн» не может выиграть в пяти матчах подряд. Предлагаем сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.90.