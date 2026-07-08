прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.10

В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Хегельманн» из Литвы будет принимать «Пайде» из Эстонии. Игра пройдет в Раудондварисе 9 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Хегельманн»

Турнирная таблица: В литовском первенстве «Хегельманн» финишировал на втором месте, после 36 сыгранных матчей участник Лиги конференций набрал 67 очков.

Последние матчи: В сезоне 2026 «Хегельманн» занимает 7-е место, аккумулировав 19 очков. В 21 туре внутреннего первенства литовцы сыграли вничью с «Паневежисом» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: Футболисты «Хегельманна» не могут выиграть на протяжении пяти матчей, сыграв три матча вничью и в двух играх потерпев поражения.

«Пайде»

Турнирная таблица: «Пайде» в минувшем сезоне занял 4-е место, набрав 70 очков. В нынешнем розыгрыше эстонского чемпионата команда также расположилась на четвёртой строчке, у команды — 32 балла.

Последние матчи: В 18 туре Высшей лиги чемпионата Эстонии «Пайде» одержал уверенную победу над командой «Пярну Вапрус» (3:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних шести матчах «Пайде» одержал три победы и сыграл три встречи вничью.

Статистика для ставок

«Хегельманн» — серебряный призер чемпионата Литвы

«Пайде» занял 4-е место в чемпионате Эстонии

«Хегельманн» и «Пайде» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хегельманна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Пайде» — 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.90.

Прогноз: «Пайде» выдает неплохую беспроигрышную серию из шести матчей. «Хегельманн» в свою очередь, не может одержать победу в пятой игре подряд. Можно рискнуть в пользу того, что эстонцы, как минимум не проиграют встречу.

2.10 Фора «Пайде» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Хегельманн» — «Пайде» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Пайде» (0) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: «Пайде» будет осторожничать в первой игре с литовцами, к тому же «Хегельманн» не может выиграть в пяти матчах подряд. Предлагаем сыграть на результативности матча.

1.90 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Хегельманн» — «Пайде» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.90.