прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.25

В первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы «Динамо» Киев будет принимать «Университатю Клуж» из Румынии. Игра пройдет в Люблине 9 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Динамо» Киев

Турнирная таблица: Киевское «Динамо» в минувшем сезоне финишировало на 4-м месте, набрав 57 очков. К тому же динамовцы выиграли Кубок Украины, обыграв в финале «Чернигов» (3:1).

Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы киевляне провели пять товарищеских матчей. Украинская команда переиграла австрийский ЛАСК (2:0), словацкую «Жилину» (2:0), «Краков» (4:2), сыграла вничью с пражской «Славией» (1:1), а также проиграла румынскому «Рапиду» (1:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: Киевское «Динамо» подходит к новому сезону в хорошей форме после полноценной подготовки в товарищеских матчах. Команда сохранила костяк. Украинский клуб подходит к играм первого отборочного раунда в боевом составе.

«Университатя Клуж»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Университатя Клуж» финишировала на втором месте чемпионата Румынии, набрав 46 очков.

Последние матчи: Румынский клуб в межсезонье провел три товарищеских матча, проиграв клубам «Войводина» (0:3) и «Ньиредьгаза» (0:3), а также сыграл вничью с «Уйпештом» (0:0)

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Университатя Клуж» не может одержать победу в шести матчах подряд, сыграв трижды вничью и потерпев три поражения.

Статистика для ставок

«Динамо» Киев — обладатель Кубка Украины

«Университатя Клуж» — серебряный призер чемпионата Румынии

«Динамо» Киев и «Университатя Клуж» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу киевского «Динамо» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья оценивается в 4.05. На победу «Университати Клуж» — 5.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.10.

Прогноз: Киевское «Динамо» классом выше румынского соперника. У «Университати Клуж» есть серьезные проблемы с реализацией моментов. Ожидаем, что украинский клуб добьется победы в предстоящем поединке.

2.25 Фора «Динамо» Киев (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Динамо» Киев — «Университатя Клуж» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Динамо» Киев (-1.5) с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча

2.05 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Динамо» Киев — «Университатя Клуж» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.