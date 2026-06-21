21 июня в рамках второго тура группы G ЧМ-2026 сыграют Бельгия и Иран. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.
Бельгия
Турнирное положение: Бельгия невзрачно стартовала на мундиале, поэтому после первого тура с одним баллом занимает лишь третью строчку.
Команда отстаёт и опережает конкурентов по квартету только по дополнительным показателям, где Новая Зеландия — лидер, нынешний соперник — второй, а Египет — четвертый.
Последние матчи: в первом туре группового раунда «Красные Дьяволы» уступали по ходу игры Египту, но все же смогли сыграть вничью — 1:1.
При этом если судить по заключительной товарищеской встрече к чемпионату мира сборная должна была подойти в отличной форме, ведь в ней она разгромила Тунис (5:0).
Не сыграют: травмирован — Дебаст, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах (контрольных и официальных), Бельгия выиграла четырежды при двух ничьих.
Есть соблазн интерпретировать эти результаты как высокие шансы сборной на победу, тем не менее, стартовый поединок против Египта обнажил её проблемы в игре как в атаке, так и в обороне.
Единственный пока что мяч, забитый командой на ЧМ-2026, был автоголом Египта.
Иран
Турнирное положение: Иран, как и соперник, также сыграл вничью в первом туре чемпионата мира, поэтому пока что имеет один балл в активе.
Команда занимает второе место, уступая первое Новой Зеландии по дополнительным показателям, а также по забитым мячам опережая третью в таблице Бельгию и четвертый — Египет.
Последние матчи: на старте групповой стадии сборная дважды по ходу игры отыгрывалась против Новой Зеландии, добыв мировой исход со счётом 2:2.
Ранее в финальной репетиции перед чемпионатом мира 2026 года ближневосточный коллектив был на высоте, когда в нейтральных стенах обыграл Мали (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах (трех товарищеских и одном официальном), Иран ни разу не проиграл и трижды выиграл.
Такие результаты в последних играх позволяют сборной рассчитывать как минимум на ничью, но соперник явно превосходит её в классе, и при этом сильно мотивирован одержать первую победу на мундиале.
Рамин Резаеян и Мохаммед Мохеби — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Бельгии забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Ирана забивали больше 3,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей Ирана забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.43. Ничья — в 4.84, успех Ирана — в 7.44.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.81 и 2.03.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей ближневосточной сборной забивали больше 2,5 голов. Команда выдаёт результативные поединки, а значит есть шанс на еще одну такую игру.
Тем временем, в трех из шести последних матчей европейского коллектива и вовсе забивали больше 4,5 голов.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.81.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Ирана.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.02
Прогноз на исход
Еще один прогноз на матч — прогноз на исход со ставкой за 1.95.