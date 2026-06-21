Споткнётся ли Бельгия об Иран?

прогноз на дуэль за плей-офф на ЧМ-2026, ставка за 1.81

21 июня в рамках второго тура группы G ЧМ-2026 сыграют Бельгия и Иран. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

Бельгия

Турнирное положение: Бельгия невзрачно стартовала на мундиале, поэтому после первого тура с одним баллом занимает лишь третью строчку.

Команда отстаёт и опережает конкурентов по квартету только по дополнительным показателям, где Новая Зеландия — лидер, нынешний соперник — второй, а Египет — четвертый.

Последние матчи: в первом туре группового раунда «Красные Дьяволы» уступали по ходу игры Египту, но все же смогли сыграть вничью — 1:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

При этом если судить по заключительной товарищеской встрече к чемпионату мира сборная должна была подойти в отличной форме, ведь в ней она разгромила Тунис (5:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Дебаст, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах (контрольных и официальных), Бельгия выиграла четырежды при двух ничьих.

Есть соблазн интерпретировать эти результаты как высокие шансы сборной на победу, тем не менее, стартовый поединок против Египта обнажил её проблемы в игре как в атаке, так и в обороне.

Единственный пока что мяч, забитый командой на ЧМ-2026, был автоголом Египта.

Иран

Турнирное положение: Иран, как и соперник, также сыграл вничью в первом туре чемпионата мира, поэтому пока что имеет один балл в активе.

Команда занимает второе место, уступая первое Новой Зеландии по дополнительным показателям, а также по забитым мячам опережая третью в таблице Бельгию и четвертый — Египет.

Последние матчи: на старте групповой стадии сборная дважды по ходу игры отыгрывалась против Новой Зеландии, добыв мировой исход со счётом 2:2.

Ранее в финальной репетиции перед чемпионатом мира 2026 года ближневосточный коллектив был на высоте, когда в нейтральных стенах обыграл Мали (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах (трех товарищеских и одном официальном), Иран ни разу не проиграл и трижды выиграл.

Такие результаты в последних играх позволяют сборной рассчитывать как минимум на ничью, но соперник явно превосходит её в классе, и при этом сильно мотивирован одержать первую победу на мундиале.

Рамин Резаеян и Мохаммед Мохеби — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Бельгия — Иран Букмекерские коэффициенты на матч Бельгия — Иран: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Бельгии забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Ирана забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Ирана забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.43. Ничья — в 4.84, успех Ирана — в 7.44.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.81 и 2.03.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей ближневосточной сборной забивали больше 2,5 голов. Команда выдаёт результативные поединки, а значит есть шанс на еще одну такую игру.

Тем временем, в трех из шести последних матчей европейского коллектива и вовсе забивали больше 4,5 голов.

1.81 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Бельгия — Иран принесёт прибыль 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Ирана.

3.02 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.02 на матч Бельгия — Иран принесёт чистый выигрыш 2020₽, общая выплата — 3020₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.02

Прогноз на исход

Еще один прогноз на матч — прогноз на исход со ставкой за 1.95.