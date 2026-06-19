20 июня в рамках второго тура группы D ЧМ-2026 сыграют Турция и Парагвай. Начало встречи — в 06:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.14.
Турция
Турнирное положение: Турция не имеет очков в активе после первого тура группового этапа чемпионата мира и идет только третьей в квартете, поэтому наверняка настроена реабилитироваться и выиграть.
Команда на три очка отстаёт от лидирующих США и второй в таблице Австралии, а также только по разнице мячей опережает своего нынешнего соперника.
Последние матчи: в стартовом туре групповой стадии североамериканского мундиаля сборная неожиданно потерпела поражение от Австралии (0:2).
Между тем, в финальной товарищеской встрече перед мировым форумом коллектив оказалася на высоте, когда на нейтральной арене переиграл Венесуэлу (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах (товарищеских и официальных), Турция выиграла пять раз при одном поражении.
С такой формой «Лунные звёзды» вроде бы и кажутся явным фаворитом игры, тем не менее, неудачное выступление в первом туре против аутсайдера поединка должно тревожить их болельщиков.
Команда пока что не забивала в финальной части ЧМ-2026.
Парагвай
Турнирное положение: Парагвай оказался таким же неудачником в стартовом туре групповой стадии чемпионата мира и пока не имеет очков в активе.
Команда остаётся ниже нынешнего соперника лишь из-за худшей разницы забитых мячей на четвертой строчке и на три балла отстаёт от США и Австралии.
Последние матчи: в первом туре нынешнего раунда мундиаля-2026 сборная потерпела разгромное поражение от Соединённых Штатов со счётом 1:4.
Накануне мирового форума южноамериканский коллектив с разгромным результатом 4:0 смог выиграть у Никарагуа, в чем ему помогла домашняя арена.
Не сыграют: травмирован — Кабальеро, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах — четырех товарищеских и одном официальном — Парагвай выиграл три раза при двух поражениях.
Может показаться, что такая форма обещает «Гуарани» неплохие шансы как минимум на ничью, однако их нынешний соперник явно превосходит их в классе.
Маурисио — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Турция победила
- в четырех из пяти последних матчей Турции забивала только одна команда
- в пяти из шести последних матчей Парагвая забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Турция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья — в 3.34, успех Парагвая — в 3.98.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.14 и 1.73.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей южноамериканской сборной забивали больше 2,5 голов. Её оборона предстала не в лучшем виде в первом туре, а значит есть высокие шансы на результативную игру.
Тем временем, в двух из трех последних поединков представителя Европы также забивали больше 2,5 голов.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух последних поединках Парагвая.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.84
Прогноз на исход
Не пропустите прогноз на исход матча с коэффициентом 2.00.