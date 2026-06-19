Выместит ли Турция злость на Парагвае?

прогноз на матч за сохранение шансов на плей-офф ЧМ-2026, ставка за 2.14

20 июня в рамках второго тура группы D ЧМ-2026 сыграют Турция и Парагвай. Начало встречи — в 06:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.14.

Турция

Турнирное положение: Турция не имеет очков в активе после первого тура группового этапа чемпионата мира и идет только третьей в квартете, поэтому наверняка настроена реабилитироваться и выиграть.

Команда на три очка отстаёт от лидирующих США и второй в таблице Австралии, а также только по разнице мячей опережает своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в стартовом туре групповой стадии североамериканского мундиаля сборная неожиданно потерпела поражение от Австралии (0:2).

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Между тем, в финальной товарищеской встрече перед мировым форумом коллектив оказалася на высоте, когда на нейтральной арене переиграл Венесуэлу (2:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах (товарищеских и официальных), Турция выиграла пять раз при одном поражении.

С такой формой «Лунные звёзды» вроде бы и кажутся явным фаворитом игры, тем не менее, неудачное выступление в первом туре против аутсайдера поединка должно тревожить их болельщиков.

Команда пока что не забивала в финальной части ЧМ-2026.

Парагвай

Турнирное положение: Парагвай оказался таким же неудачником в стартовом туре групповой стадии чемпионата мира и пока не имеет очков в активе.

Команда остаётся ниже нынешнего соперника лишь из-за худшей разницы забитых мячей на четвертой строчке и на три балла отстаёт от США и Австралии.

Последние матчи: в первом туре нынешнего раунда мундиаля-2026 сборная потерпела разгромное поражение от Соединённых Штатов со счётом 1:4.

Накануне мирового форума южноамериканский коллектив с разгромным результатом 4:0 смог выиграть у Никарагуа, в чем ему помогла домашняя арена.

Не сыграют: травмирован — Кабальеро, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах — четырех товарищеских и одном официальном — Парагвай выиграл три раза при двух поражениях.

Может показаться, что такая форма обещает «Гуарани» неплохие шансы как минимум на ничью, однако их нынешний соперник явно превосходит их в классе.

Маурисио — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Турция — Парагвай Букмекерские коэффициенты на матч Турция — Парагвай: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Турция победила

в четырех из пяти последних матчей Турции забивала только одна команда

в пяти из шести последних матчей Парагвая забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Турция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья — в 3.34, успех Парагвая — в 3.98.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.14 и 1.73.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей южноамериканской сборной забивали больше 2,5 голов. Её оборона предстала не в лучшем виде в первом туре, а значит есть высокие шансы на результативную игру.

Тем временем, в двух из трех последних поединков представителя Европы также забивали больше 2,5 голов.

2.14 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Турция — Парагвай принесёт чистый выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух последних поединках Парагвая.

3.84 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.84 на матч Турция — Парагвай позволит вывести на карту выигрыш 2840₽, общая выплата — 3840₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.84

Прогноз на исход

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