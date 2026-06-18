20 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Турция и Парагвай. Начало игры — в 06:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
Турция: нереализованный потенциал
Турнирное положение: Старт Мундиаля «янычары» полностью провалили. На текущий момент команда занимает 3 строчку в своем квартете.
При этом Турция до последней коллизии победила 4 раза кряду. Более того, владея мячом 72% игрового времени, команда уступила австралийцам.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Турки по всем статьям уступили Австралии (0:2).
До того команда нанесла поражение Венесуэле (2:1). Да и спарринг со сборной Северной Македонии завершился ярким успехом (4:0).
Теперь же Турция просто обязана побеждать парагвайцев. Да и в стартовом матче явно не проявили своих лучших качеств лидеры команды. Тот же Арда Гюлер выглядел неубедительно.
Состояние команды: подбор игроков у команды весьма квалифицированный, вот только с созиданием что-то не ладится. Да и от зычной оплеухи на старте еще нужно отойти.
А вот потенциал у турок огромный. Явно проявит себя Оркун Кёкчу, да Кенан Йылдыз в первом матче появился на поле лишь со скамейки. Плюс «янычары» любят и умеют атаковать.
Парагвай: проблемы реализации
Турнирное положение: Парагвайцы полностью провалились в первом туре чемпионата мира. Команда находится на последнем месте в своей группе.
Причем Парагвай не блещет стабильностью результатов. Даже в контрольных матчах команда обыгрывала, как правило, лишь априори более слабых соперников.
Последние матчи: предыдущий поединок команде не удался. Парагвайцы вчистую уступили сборной США (1:4).
Несколько ранее Парагвай переиграл Никарагуа (4:0). А вот марокканцам команда досадным образом уступила (1:2).
Причем Парагвай в нынешнем календарном году победил два раза в 4 матчах. Да и оборонительные редуты ошибаются чересчур часто. В первом туре тылы команды выглядели словно проходной двор.
Состояние команды: Парагвайцы имеют достаточно приличный подбор игроков. Вот только проблемы с реализацией решить никак не удается. В последнем отборочном цикле команда забила всего 14 мячей в 18 поединках.
Парагвайцы все еще настроены побороться за выход в плей-офф. Вот только для этого команде нужно непременно рисковать в двух оставшихся матчах группового этапа.
«Штатники» в стартовом поединке обнажили дыры в обороне команды. Да и голкипер парагвайцев откровенно не выручал партнеров.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Турция считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа соперника — в 4.00.
Букмекеры на победу турок в первом тайме дают 2.63, тогда как на успех Парагвая до перерыва можно ориентироваться за 4.50.
Прогноз: Турки имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, которые должны воспользоваться проблемами в обороне Парагвая.
Ставка: Победа Турции за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что турки начнут поединок максимально продуктивно, и по итогу первого тайма одолеют соперника.
Ставка: Победа Турции в 1-м тайме за 2.63.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Турки имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей
- Парагвайцы в первом туре пропустили в свои ворота 4 мяча
- Парагвай в 18 поединках отбора забил лишь 14 мячей
- Турция до последней неудачи победила 4 раза кряду
- Турки в отборочном цикле в среднем забивали фактически 3 мяча за матч