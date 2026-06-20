Турция и Парагвай подходят ко второму туру группы D после тяжёлых поражений. Турки неожиданно уступили Австралии 0:2, хотя считались одним из претендентов на выход в плей-офф. Парагвай получил 1:4 от США и уже к перерыву фактически потерял контроль над матчем. Теперь победитель очной встречи остаётся в борьбе, проигравший — с высокой вероятностью отправится домой.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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19' Гюлер сохранил мяч в центре поля после неудачного углового и заработал фол. Альмирон фолил.

18' Снова угловой заработали турки.

16' В офсайде оказался Питта в момент передачи Альмирона, почти получилась контратака.

15' Йылдыз подобрал мяч на левом фланге и бил с острого угла — в защитника.

14' Угловой заработала Турция, слишком долго вводил мяч в игру кипер Парагвая.

13' С правой в касание пробил Гюлер и отправил мяч на трибуны. Неудобная нога, но обрабатывать не было времени.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 0 Удары мимо 2 76 Владение мячом 24 1 Фолы 2

11' Диего Гомес мощно приложился по мячу издали — выше ворот.

09' Йылдыз не смог обыграть Касереса на левом фланге, попал в него мячом при попытке прострела.

08' Мюлдюр с правого фланга пытался навесить в штрафную, слишком сильно получилось.

06' Вроде бы всё в порядке с турецким футболистом, продолжается игра. А старт, конечно, огненный получился.

04' Ох, жёстко пошёл в подкат в центре поля Галарса — конечно же, это жёлтая карточка. Акгюн не может подняться на ноги, серьёзно ему досталось.

02' ГОООООООООЛ! Парагвай открывает счёт! Парагвайцы перехватили мяч на половине поля соперника, Энсисо скинул на Галарсу, а тот из-за штрафной идеально уложил мяч в нижний угол! 0:1, вот это старт!

Парагвайцы празднуют гол globallookpress.com

01' Турция разыграла с центра, поехали!

До матча

05:57 Футболисты чувственно спели гимны – всё готово к старту! В Санта Кларе сегодня, кстати, вообще не жарко, даже меньше 20 градусов. А паузы на водопой всё равно делать придётся.

05:53 Команды выходят на поле и выстраиваются в центре поля. Сейчас прозвучат национальные гимны.

Турция — Парагвай globallookpress.com

05:45 Важно отметить, что любые набранные очки Парагваем сегодня будут означать первое место сборной США в группе D. Так что нейтральные американские болельщики на стадионе сегодня будут предвзяты.

Игроки сборной Парагвая на разминке globallookpress.com

05:35 Матч обслужит бригада из Сальвадора во главе с Иваном Бартоном. Обе команды стремятся набрать первые очки на турнире, поэтому арбитру однозначно придётся управлять матчем с высоким уровнем нервозности и большим количеством борьбы. На линиях Бартону помогут Давид Моран и Антонио Пупиро. Четвёртым арбитром назначен Ошейн Нейшн из Ямайки.

05:28 А вот так начнёт национальная команда Парагвая: Хиль, Касерес, Г. Гомес, Альдерете, Алонсо, Д. Гомес, Кубас, Энсисо, Галарса, Альмирон, Питта.

05:25 В таком составе начнёт сборная Турции: Чакыр, Демирал, Бардакджи, Кадыоглу, Мюльдюр, Юксек, Чалханоглу, Гюлер, Актюркоглу, Акгюн, Йылдыз.

05:20 Поражение от Австралии стало для Турции неприятным ударом, в первую очередь, по восприятию команды. До турнира она выглядела сборной с хорошим набором игроков и понятным атакующим потенциалом — Хакан Чалханоглу в центре, Арда Гюлер между линиями, Кенан Йылдыз на фланге, Керем Актюркоглу впереди. На деле против Австралии не хватило скорости решений и точности в завершающей стадии.

05:15 Хорошая новость для Монтеллы в том, что основные игроки, выходившие на турнир с повреждениями, готовы. Чалханоглу, Йылдыз и Ферди Кадыоглу прошли первый матч без серьёзных последствий и должны быть доступны с первых минут. У Турции нет кадрового оправдания для ещё одной слабой игры, качество состава позволяет контролировать мяч, вскрывать компактную оборону и создавать моменты.

05:10 Ключевой фигурой снова будет Чалханоглу. Он отвечает за темп, первый пас и стандарты, а рядом с Оркуном Кёкчю должен дать Турции контроль в центре, но владение само по себе не решит проблему. Против Парагвая туркам нужно быстрее доставлять мяч Гюлеру и Йылдызу, чаще менять направление атаки и не превращать позиционное давление в длинный безопасный розыгрыш без ударов.

05:05 Парагвай вернулся на чемпионат мира впервые с 2010 года, но старт получился болезненным. Команда Густаво Альфаро проиграла США 1:4, пропустила три мяча до перерыва и выглядела слишком уязвимой для обычно компактной и дисциплинированной сборной. Гол Маурисио после выхода со скамейки стал лишь небольшим утешением.

05:00 Против Турции Парагвай вряд ли будет стремиться к открытому футболу. Базовый план читается достаточно ясно — плотный блок, много борьбы в центре, минимум пространства для Гюлера и быстрые выпады через Мигеля Альмирона и Хулио Энсисо. Энсисо, несмотря на проблемы с бедром до турнира, готов играть и уже отметился голевой передачей в первом туре.

04:55 В обороне многое зависит от Густаво Гомеса. После провала против США именно ему придётся заново собрать линию защиты и управлять командой в штрафной. Парагвай может быть опасен на стандартах и в прямых атаках, но, если снова начнёт матч с провалов между линиями, Турция получит слишком много удобных зон для своих техничных игроков.