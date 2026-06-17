прогноз на исход матча ЧМ-2026, ставка за 2.15

18 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Узбекистан и Колумбия. Начало игры — в 05:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

Узбекистан

Турнирное положение: главная команда Узбекистана впервые в своей истории смогла пробиться на мундиаль.

Узбеки набрали 21 зачетный балл и стали вторыми в своей группе, пропустив вперед только Иран.

За 10 матчей «белые волки» смогли 14 раз поразить ворота соперника и 7 раз пропустили в свои.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последние матчи: в спаррингах перед чемпионатом мира сборная Узбекистана проиграла Канаде (0:2) и Нидерландам (1:2).

До этого же Узбекистан переиграл Габон (3:1) и сыграл вничью с Венесуэлой (0:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: пока что не совсем понятно, чего ждать от подопечных Фабио Каннаваро на ЧМ-2026. Всю готовность покажет первый матчи. Для сборной Узбекистана успехом является уже выход на мундиаль, а далее все будет только бонусом.

Колумбия

Турнирное положение: колумбийцы досрочно и без особых проблем смогли забронировать себе место на чемпионате мира.

В южноамериканском отборе «кофейщики» набрали 28 очков и финишировали на третьей строчке в турнирной таблице.

За 18 матчей колумбийская «националка» имела следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 28:18.

Последние матчи: в июне главная команда Колумбии в товарищеских матчах успела переиграть Коста-Рику (3:1) и Иорданию (2:0).

До этого же, в марте, сборная Колумбии в спаррингах уступила Франции (1:3) и Хорватии (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: подопечные Нестора Лоренсо точно являются претендентами на выход из группы. Состав колумбийской сборной достаточно силен, поэтому команда вполне может далеко зайти.

На прошлом мундиале колумбийцы не выступали, а лучшим результатом остается 1/4 финала на ЧМ-2014.

На что ставят в матче Узбекистан — Колумбия Букмекерские коэффициенты на матч Узбекистан — Колумбия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Колумбия выиграла 2 последних матча

Узбекистан проиграл 2 последних матча

Колумбия забивает на протяжении 6 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.60, а победа Узбекистана — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.93 и 1.87.

Прогноз: колумбийцы сильнее по составу и игре и должны побеждать.

2.15 победа Колумбии с форой-1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Узбекистан — Колумбия позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: победа Колумбии с форой-1,5 за 2.15.

Прогноз: также думается, что Колумбия будет побеждать уже по итогам первого тайма. Джон Кордоба и кампания должны постараться.

1.90 победа Колумбии в первом тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Узбекистан — Колумбия принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: победа Колумбии в первом тайме за 1.90.

Прогноз на тоталы

Еще один прогноз на матч Узбекистан — Колумбия — прогноз на тоталы с коэффициентом 3.75.