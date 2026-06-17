18 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Узбекистан и Колумбия. Начало игры — в 05:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
Узбекистан
Турнирное положение: главная команда Узбекистана впервые в своей истории смогла пробиться на мундиаль.
Узбеки набрали 21 зачетный балл и стали вторыми в своей группе, пропустив вперед только Иран.
За 10 матчей «белые волки» смогли 14 раз поразить ворота соперника и 7 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в спаррингах перед чемпионатом мира сборная Узбекистана проиграла Канаде (0:2) и Нидерландам (1:2).
До этого же Узбекистан переиграл Габон (3:1) и сыграл вничью с Венесуэлой (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: пока что не совсем понятно, чего ждать от подопечных Фабио Каннаваро на ЧМ-2026. Всю готовность покажет первый матчи. Для сборной Узбекистана успехом является уже выход на мундиаль, а далее все будет только бонусом.
Колумбия
Турнирное положение: колумбийцы досрочно и без особых проблем смогли забронировать себе место на чемпионате мира.
В южноамериканском отборе «кофейщики» набрали 28 очков и финишировали на третьей строчке в турнирной таблице.
За 18 матчей колумбийская «националка» имела следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 28:18.
Последние матчи: в июне главная команда Колумбии в товарищеских матчах успела переиграть Коста-Рику (3:1) и Иорданию (2:0).
До этого же, в марте, сборная Колумбии в спаррингах уступила Франции (1:3) и Хорватии (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: подопечные Нестора Лоренсо точно являются претендентами на выход из группы. Состав колумбийской сборной достаточно силен, поэтому команда вполне может далеко зайти.
На прошлом мундиале колумбийцы не выступали, а лучшим результатом остается 1/4 финала на ЧМ-2014.
Статистика для ставок
- Колумбия выиграла 2 последних матча
- Узбекистан проиграл 2 последних матча
- Колумбия забивает на протяжении 6 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Колумбия считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.60, а победа Узбекистана — в 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.93 и 1.87.
Прогноз: колумбийцы сильнее по составу и игре и должны побеждать.
Ставка: победа Колумбии с форой-1,5 за 2.15.
Прогноз: также думается, что Колумбия будет побеждать уже по итогам первого тайма. Джон Кордоба и кампания должны постараться.
Ставка: победа Колумбии в первом тайме за 1.90.
Прогноз на тоталы
Еще один прогноз на матч Узбекистан — Колумбия — прогноз на тоталы с коэффициентом 3.75.