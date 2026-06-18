Наберет ли Чехия первые очки на ЧМ-2026?

прогноз на матч аутсайдеров группы A на ЧМ-2026, ставка за 1.81

18 июня в рамках второго тура группы A ЧМ-2026 сыграют Чехия и ЮАР. Начало встречи — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

Чехия

Турнирное положение: Чехия после первого тура группового раунда чемпионата мира 2026 года не имеет очков в активе и занимает третье место.

Команда на три очка отстает от лидера квартета Мексики и от идущей на второй позиции Южной Кореи, а также лишь по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в первом туре групповой стадии мундиаля сборная потерпела поражение от Южной Кореи (1:2), хотя по ходу игры вела в счёте.

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Перед этим в контрольном поединке, который также прошёл в нейтральных стенах, европейский коллектив уже сумел выиграть, когда его жертвой стала Гватемала (3:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх (официальных и товарищеских) Чехия проиграла лишь раз при четырех победах и двух ничьих (в основное время).

С такой формой сборная уж точно способна набрать хоть какие-то очки в грядущем поединке, но если она продемонстрирует ту же игру, что и в первом туре, ей трудно рассчитывать на победу.

Ладислав Крейчи — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.

ЮАР

Турнирное положение: ЮАР перед вторым туром группового раунда чемпионата мира 2026 года также не имеет очков в активе и занимает четвертое место.

Команда только по дополнительным показателям уступает нынешнему сопернику, а также на три очка отстаёт как от лидера квартета Мексики, так и от идущей на второй строчке Южной Кореи.

Последние матчи: в матче открытия североамериканского мундиаля сборная также потерпела поражение — от хозяйки турнира Мексики (0:2).

В финальном контрольном поединке накануне ЧМ-2026 африканский коллектив также не сумел победить, когда в нейтральных стенах сыграл вничью с Ямайкой (1:1).

Не сыграют: травмированных нет, дисквалифицированы — Ситоле и Зване.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, ЮАР ни разу не выиграла при трех поражениях и трех ничьих.

С учетом таких выступлений трудно поверить в шансы сборной выиграть, тем не менее, зацепиться за ничью она вполне может, особенно если соперник не прибавит в игре после первого тура.

Команда пока что не забивала в финальной части ЧМ-2026.

На что ставят в матче Чехия — ЮАР Букмекерские коэффициенты на матч Чехия — ЮАР: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Чехии забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей Чехия не проиграла

в трех последних матчах ЮАР забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья — в 4.07, успех ЮАР — в 2.59.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.81 и 1.93.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей европейской сборной забивали больше 2,5 голов. Так было и в единственном очном поединке этих команд.

И хотя в трех последних матчах африканской сборной забивали меньше 2,5 голов, необходимость исправить турнирную ситуацию обещает результативную игру.

1.81 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Чехия — ЮАР принесёт чистый выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что европейская сборная забьет больше 1,5 голов, ведь так было в её пяти из шести последних матчей.

2.07 Индивидуальный тотал Чехии больше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Чехия — ЮАР позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: индивидуальный тотал Чехии больше 1,5 голов за 2.07

Прогноз на исход

Не пропустите прогноз на исход матча Чехия — ЮАР со ставкой за 2.30.