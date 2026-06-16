прогноз на тоталы матча ЧМ-2026, ставка за 2.38

17 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Ирак и Норвегия. Начало игры — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

Ирак

Турнирное положение: Иракцы с трудом пробились на мировое первенство. В финале плей-офф за выход на Мундиаль команда переиграла Боливию (2:1).

Более того, Ирак в своей отборочной группе финишировал на 2 позиции. И это притом, что от аравийцев команда отстала лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Иракцы вчистую уступили Венесуэле (0:2).

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До того команда расписала почетный паритет с Испанией (1:1). А вот спарринг со скромной Андоррой принес минимальную викторию.

В своих последних матчах Ирак выглядел не столь монолитно. В трех контрольных поединках этого года иракцы обыграли лишь футбольного карлика.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: в двух последних матчах команда отличилась всего одним голом. Да и вообще, реализация давно является бичом иракской сборной.

Нет сомнений, что иракцы постараются попортить нервы соперникам по группе. Вот только команде отчетливо не хватает класса, да и тылы сборной Ирака сверхнадежностью не отличаются. Да и как сдержать Холанна?!

Норвегия

Турнирное положение: Норвежцы на Мундиаль прошли максимально уверенно. Команда финишировала на 1 месте в своей отборочной группе, опередив на 6 очков итальянцев.

Причем Норвегия настреляла 37 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 6 мячей в 8 поединках отбора.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Норвежцы не смогли обыграть Марокко (1:1).

Несколько ранее команда уверенно разобралась со Швецией (3:1). А вот спарринг со швейцарцами принес лишь сухой паритет.

А ведь Норвегия не проигрывает уже 3 матча кряду. Да и атакующая линия выглядит весьма мощно. Блестящий Эрлинг Холанн наколотил аж 16 мячей в отборочном цикле.

Состояние команды: Норвежцы намерены ярко сверкнуть на Мундиале. Есть впечатление, что в последних контрольных матчах команда несколько приберегала силы.

Команда явно намерена пробраться как можно дальше по турнирной сетке. Холанн привычно результативен, а ведь еще есть креативный Мартин Эдегор.

Норвежцы имеют весьма высокий потенциал, который намерены реализовать с первых матчей. Скандинавам нужно сразу попробовать обеспечить хорошую разницу мячей, ведь конкуренты по группе Франция и Сенегал также весьма честолюбивы.

На что ставят в матче Ирак — Норвегия Букмекерские коэффициенты на матч Ирак — Норвегия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Норвегия — однозначный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.20. Ничья — в 7.00, успех соперника — в 13.00.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.57 и 2.38.

Прогноз: Норвежцы имеют в своем составе шикарных атакующих исполнителей, и сразу постараются показать свою силу.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Ирак — Норвегия принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

4.33 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.33 на матч Ирак — Норвегия принесёт прибыль 3330₽, общая выплата — 4330₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 4.33.

Пять причин, почему ставка зайдет

Норвежцы в отборочном цикле наколотили аж 37 мячей в 8 матчах

Иракцы имеют огромные сложности в созидательном плане

Ирак в 2 своих последних поединках забил всего один мяч

Норвегия не проигрывает 3 матча кряду

Норвежцы имеют в своем составе высококлассных атакующих исполнителей

Прогноз на тоталы

Кроме того, на сайте представлен прогноз на тоталы в матче с коэффициентом для ставка за 3.70.