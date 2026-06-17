17 июня в рамках первого тура группы L ЧМ-2026 сыграют Англия и Хорватия. Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
Англия: в статусе фаворита
Турнирное положение: Англия после поединка с нынешним соперником также сыграет в группе чемпионата мира 2026 года против Ганы и Панамы.
Команда сверхуверенно вышла на мундиаль, где в своей группе европейской квалификации выиграла все восемь поединков у Албании, Сербии, Латвии, а также Андорры, и ни разу не пропустила.
Последние матчи: финальную подготовку к ЧМ-2026 сборная завершила на победной ноте, на нейтральном поле не оставив шансов Коста-Рике со счетом 3:0.
В предыдущем поединке, который также был контрольным и прошел в июне, «Львы» с уже минимальным результатом в ничьих стенах переиграли Новую Зеландию.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних играх(товарищеских и официальных) Англия победила восемь раз при одной ничьей и одном поражении.
Такие результаты закономерно делают родоначальников фаворитом поединка, но им предстоит столкнуться с непростым соперником, который на ЧМ-2018 не пустил их в финал.
Гарри Кейн — лучший бомбардир команды в европейском отборе на ЧМ-2026 с восемью голами.
Хорватия:
Турнирное положение: Хорватия после встречи с английской сборной проведет в групповом раунде ЧМ-2026 поединки против Панамы и Ганы.
Команда без проблем добыла путёвку в финальную часть североамериканского мундиаля, опередив своем квинтете отбора Чехию, Фарерские острова, Черногорию и Гибралтар.
Последние матчи: непосредственно перед ЧМ-2026 сборная на своём поле одержала победу над своими балканскими соседями — Словенией (2:1).
Перед этим еще в одном контрольном поединке «Шашечные» уже остались ни с чем, когда снова-таки в домашних стенах потерпели поражение от Бельгии (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые были товарищескими, Хорватия проиграла два раза при одной победе.
Такая форма должна тревожить балканскую сборную и ее болельщиков, и все же, высокий класс, а также возможная нервозность одного из фаворитов мундиаля перед стартом, может помочь ей как минимум не проиграть.
Андрей Крамарич — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с шестью голами.
Статистика для ставок
- в девяти из 10-ти последних матчей Англии забивала только одна команда
- в шести из семи последних матчей Хорватии забивали больше 2,5 голов
- в 10-ти из 12-ти последних матчей Хорватия не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.26. Ничья — в 4.63, успех Хорватии — в 9.66.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 3.65 и 1.26.
Прогноз: в шести из семи последних матчей балканской сборной забивали больше двух голов. Так было и в пяти из семи последних очных поединков этих команд.
При этом в последнем матче британской сборной также забивали больше двух голов.
Ставка: тотал больше 2,0 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь такой сценарий был реализован в шести из семи последних матчей Хорватии.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 3.65
Прогноз на исход матча
Не пропустите прогноз на исход матча Англия — Хорватия с коэффициентом для ставки 1.74.
Прогноз на автора гола
И еще — прогноз на автора первого забитого мяча с коэффициентом 4.25.