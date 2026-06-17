Испортит ли Англии старт на ЧМ-2026 Хорватия?

прогноз на стартовый матч Англии на ЧМ-2026, ставка за 1.80

17 июня в рамках первого тура группы L ЧМ-2026 сыграют Англия и Хорватия. Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

Англия: в статусе фаворита

Турнирное положение: Англия после поединка с нынешним соперником также сыграет в группе чемпионата мира 2026 года против Ганы и Панамы.

Команда сверхуверенно вышла на мундиаль, где в своей группе европейской квалификации выиграла все восемь поединков у Албании, Сербии, Латвии, а также Андорры, и ни разу не пропустила.

Последние матчи: финальную подготовку к ЧМ-2026 сборная завершила на победной ноте, на нейтральном поле не оставив шансов Коста-Рике со счетом 3:0.

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В предыдущем поединке, который также был контрольным и прошел в июне, «Львы» с уже минимальным результатом в ничьих стенах переиграли Новую Зеландию.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних играх(товарищеских и официальных) Англия победила восемь раз при одной ничьей и одном поражении.

Такие результаты закономерно делают родоначальников фаворитом поединка, но им предстоит столкнуться с непростым соперником, который на ЧМ-2018 не пустил их в финал.

Гарри Кейн — лучший бомбардир команды в европейском отборе на ЧМ-2026 с восемью голами.

Хорватия:

Турнирное положение: Хорватия после встречи с английской сборной проведет в групповом раунде ЧМ-2026 поединки против Панамы и Ганы.

Команда без проблем добыла путёвку в финальную часть североамериканского мундиаля, опередив своем квинтете отбора Чехию, Фарерские острова, Черногорию и Гибралтар.

Последние матчи: непосредственно перед ЧМ-2026 сборная на своём поле одержала победу над своими балканскими соседями — Словенией (2:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке «Шашечные» уже остались ни с чем, когда снова-таки в домашних стенах потерпели поражение от Бельгии (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые были товарищескими, Хорватия проиграла два раза при одной победе.

Такая форма должна тревожить балканскую сборную и ее болельщиков, и все же, высокий класс, а также возможная нервозность одного из фаворитов мундиаля перед стартом, может помочь ей как минимум не проиграть.

Андрей Крамарич — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с шестью голами.

На что ставят в матче Англия — Хорватия Букмекерские коэффициенты на матч Англия — Хорватия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в девяти из 10-ти последних матчей Англии забивала только одна команда

в шести из семи последних матчей Хорватии забивали больше 2,5 голов

в 10-ти из 12-ти последних матчей Хорватия не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.26. Ничья — в 4.63, успех Хорватии — в 9.66.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 3.65 и 1.26.

Прогноз: в шести из семи последних матчей балканской сборной забивали больше двух голов. Так было и в пяти из семи последних очных поединков этих команд.

При этом в последнем матче британской сборной также забивали больше двух голов.

1.80 Тотал больше 2,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Англия — Хорватия принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,0 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь такой сценарий был реализован в шести из семи последних матчей Хорватии.

3.65 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.65 на матч Англия — Хорватия принесёт чистый выигрыш 2650₽, общая выплата — 3650₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 3.65

Прогноз на исход матча

Не пропустите прогноз на исход матча Англия — Хорватия с коэффициентом для ставки 1.74.

Прогноз на автора гола

И еще — прогноз на автора первого забитого мяча с коэффициентом 4.25.