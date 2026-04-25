26 апреля в 31-м туре первенства России по футболу сыграют «Ротор» и «Волга». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ротор — Волга с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Ротор»
Турнирное положение: Волгоградцы весной выглядят шикарно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Ротор» на 5 очков отстает от зоны прямого выхода в РПЛ. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Волгоградцы переиграли «Родину» (2:0).
До того команда одолела «СКА-Хабаровск» (2:1). А вот поединок с «Соколом» завершился минимальной викторией.
В пяти своих последних матчах «Ротор» разжился пятью победами. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: Волгоградцы нынче снимают скальп за скальпом. Команда победила 6 раз кряду.
Причем «Ротор» традиционно удачно противостоит «Волге». В четырех очных поединках команда победила 2 раза при двух ничьих.
«Волга»
Турнирное положение: Ульяновцы сражаются за выживание в лучшей лиге мира. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Волга» на 6 очков оторвалась от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Ульяновцы переиграли «Чайку» (2:1).
До того команда не уступила мощной «Родине» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Шинника» (0:1).
При этом «Волга» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Ульяновцы нынче несколько прибавили в плане результатов. Команда не уступила в 2 последних матчах.
При этом «Волга» в гостях набирает в среднем один балл за матч. Да и борьба за выживание еще не завершена.
Команда еще ни разу в истории не обыгрывала волгоградцев. Тем не менее, ульяновцы намерены дать бой одному из лидеров первого дивизиона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ротор» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.62.
Прогноз: «Ротор» нынче выглядит выгодно, да и ульяновцы не собираются лишь обороняться.
Ставка: Обе забьют за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.33
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ротор» победил 6 раз кряду
- «Волга» не уступила в двух своих последних поединках
- «Ротор» дома победил 4 раза подряд
- «Волга» в гостях забивает в среднем гол за матч
- «Ротор» еще ни разу не проигрывал ульяновцам