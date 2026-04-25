26 апреля в 31-м туре первенства России по футболу сыграют «Ротор» и «Волга». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ротор — Волга с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы весной выглядят шикарно.  Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Ротор» на 5 очков отстает от зоны прямого выхода в РПЛ.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Волгоградцы переиграли «Родину» (2:0).

До того команда одолела «СКА-Хабаровск» (2:1).  А вот поединок с «Соколом» завершился минимальной викторией.

В пяти своих последних матчах «Ротор» разжился пятью победами.  В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: Волгоградцы нынче снимают скальп за скальпом.  Команда победила 6 раз кряду.

Причем «Ротор» традиционно удачно противостоит «Волге».  В четырех очных поединках команда победила 2 раза при двух ничьих.

«Волга»

Турнирное положение: Ульяновцы сражаются за выживание в лучшей лиге мира.  Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Волга» на 6 очков оторвалась от зоны вылета.  При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Ульяновцы переиграли «Чайку» (2:1).

До того команда не уступила мощной «Родине» (0:0).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Шинника» (0:1).

При этом «Волга» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Ульяновцы нынче несколько прибавили в плане результатов.  Команда не уступила в 2 последних матчах.

При этом «Волга» в гостях набирает в среднем один балл за матч.  Да и борьба за выживание еще не завершена.

Команда еще ни разу в истории не обыгрывала волгоградцев.  Тем не менее, ульяновцы намерены дать бой одному из лидеров первого дивизиона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ротор» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74.  Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.62.

Прогноз: «Ротор» нынче выглядит выгодно, да и ульяновцы не собираются лишь обороняться.

2.15 Обе забьют
Ставка: Обе забьют за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.33

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Ротор» победил 6 раз кряду
  • «Волга» не уступила в двух своих последних поединках
  • «Ротор» дома победил 4 раза подряд
  • «Волга» в гостях забивает в среднем гол за матч
  • «Ротор» еще ни разу не проигрывал ульяновцам